الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس إدارة مسلمى القوقاز يقدم دعوة لشيخ الأزهر لزيارة بلاده

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، الشيخ شكر الله باشازاده، رئيس إدارة مسلمي القوقاز، عضو مجلس حكماء المسلمين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأعرب الشيخ شكر الله زاده عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود لدعم قضايا الأمة الإسلامية وقضايا الجاليات المسلمة حول العالم، وتحيات الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، لشيخ الأزهر وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، وتقديره لدور فضيلته والأزهر الشريف في تقديم الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي الحنيف، وتفنيد الصور المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة والمتشددة.

وقدم الشيخ شكر الله زاده دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة أذربيجان، كما قدم التهنئة لفضيلته ولمجلس حكماء المسلمين بافتتاح المكتب الإقليمي للمجلس في كازاخستان، وسعادته بحضور الافتتاح، وتأكيده لأهمية الدور الذي سيضطلع به هذا المكتب الإقليمي في خدمة مسلمي آسيا الوسطى، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الدينية في آسيا، معربًا عن تطلع أذربيجان لتكثيف التعاون مع الأزهر الشريف من خلال تبادل العلماء والباحثين، والرحلات العلمية المتبادلة للطلاب من جامعة الأزهر والجامعات الأذربيجانية.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره للرئيس الأذربيجاني وشكره على رسالته الطيبة، وتقديره لدعوة الشيخ شكرالله زاده لزيارة البلاد، مؤكدًا سعي الأزهر لتعزيز علاقاته مع أذربيجان من خلال استضافة الطلاب الوافدين من أذربيجان للدراسة بالأزهر، واستعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبناء أذربيجان، واستضافة الأئمة والوعاظ الأذربيجانيين للتدريب داخل أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتصميم منهج خاص يناسب طبيعة أذربيجان وبما يلبي احتياجات شعب أذربيجان بالتركيز على قضايا التعايش وتفنيد فكر الجماعات المتشددة.

شيخ الأزهر الشريف حكماء المسلمين فضيلة الإمام الأكبر إدارة مسلمي القوقاز

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يؤدى صلاة الغائب على شهداء فلسطين

أبناء الأزهر يعلنون رفضهم العدوان الصهيونى الجبان ضد إخوانهم فى غزة

أمين الفتوى: الغاية من إنزال الشريعة تحقيق مصالح العباد وسعادتهم في الدارين

"الإفتاء في علماء إفريقيا": يجب فتح البلاد بمجال التبادل التجاري والصناعي والأيدي العاملة

أمين عام دار الفتوى بأستراليا: خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي تكمن في إفساد التربية وتغيير القيم

مدير إدارة الإفتاء بالإمارات يُثمّن موقف مصر تجاه القضية الفسطينية

رئيس مجلس الفتوى بموريتانيا: نقدر موقف الرئيس السيسى الداعم للقضية الفلسطينية

أمين المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة: نثمن الموقف العربي والإسلامي تجاه قضية فلسطين

الأكثر قراءة

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

عبر موقع "إكس".. أفيخاى أدرعى يهاجم أنغام والأخيرة: ربنا ياخدك

بالزى الرسمى.. نجمات الفن متطوعات فى مؤسسة الهلال الأحمر المصرى

الأهلى بـ"الأسود الكامل" أمام سيمبا فى الدورى الإفريقى تضامنًا مع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم