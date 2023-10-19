الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 47 حالة تعدٍ ومخالفات بناء دون ترخيص بمراكز المنيا

جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات والمخالفات

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن التصدي بكل حزم للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص.

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إزالة 12 حالة تعد بمركز مغاغة

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن حملة الإزالات التى نفذتها الوحدة المحلية بالمركز اليوم للقضاء على البناء العشوائي والتعدى علي الرقعة الزراعية تحت إشراف حسن محمد نائب رئيس المركز  بمجلس قروي أبا تمكنت خلالها الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية أبا وقرة قفادة عبارة عن شدات خشبية وحوائط بالبلوك الحجري. وفي برطباط تم تنفيذ 4 حالات في المهد، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل والتحفظ علي بعض مهمات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك فى تواجد رئيسة القرية ومسئول الإزالات وفنين التنظيم.         

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مركز مطاي يزيل 26 حالة تعد ومخالفات بناء

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإشراف ربيع عبدالعظيم وفضل الجبالي والدكتور عبدالظاهر حسن نواب رئيس المركز نظمت حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن رصد وإزالة 26 حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بكل من: إزالة 6 حالات تعد بالبناء بحي غرب المدينة وإزالة ٧ حالات تعد بالبناء على الأرض بقطاع بردنوها وإزالة 5 حالات بقطاع أبوعزيز وإزالة ٨ حالات تعد بقطاع أبوان باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور رئيس حي غرب ورؤساء القرى ومدير الإزالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية.

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المنيا إزالة تعديات مخالفات بناء علي الأراضي الزراعية جميع مراكز المنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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