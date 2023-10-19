"لا تهاون أو تفريط".. برلمانيون يعلنون تفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

خلال الجلسة الطارئة..

تفاعل كبير أظهره أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، خلال انعقاد الجلسة الطارئة التي دعا لها البرلمان في أعقاب تصاعد الأزمة الفلسطينية واستمرار هجوم الاحتلال العدواني على المدنيين في قطاع غزة.

وقال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن مصر صوت العرب وضمير الأمة، ولابد أن نثق فى حكمة مصر وأن القرار خارج بعد دراسة كاملة وأن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في جميع قراراتها.

بدوره، قال النائب محمود قاسم: ما بين أنين وألام وأحزان وقتل لأطفال ونساء وشيوخ وشعب أغتصبت أرضه، ومجتمع دولي ودول تواطأت على فلسطين، وليس أمامنا إلا أن نقول إننا ملتفون حول رئيسنا وقواتنا المسلحة الباسلة، ونعطيهم تفويضا لحماية الأمن القومي المصري.

وأكد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القضية الفلسطينية قضية الدولة المصرية، مؤكدا أنه لا تهاون علي قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، معلنًا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري والدعم المطلق للقضية الفلسطينية.

وتابع “سليمان”: "لا تهجير أبناء فلسطين وذوبان القضية وتشتيت أهلها، لمن يطلق علي نفسه العالم المتحضر ننظر إليكم برثاء واشمئزار، فلا عدل في نفوسكم فأنتم ظالمون وغدا تدور الدوائر".

ووجه "سليمان" تحية فخر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بـ"الجسور" ذو الرؤية الثاقبة، مشيرًا إلى أن ما اتخذته مصر من إجراءات دليل أن القاهرة دائما وابدأ صوت الضمير المتفرد، ونبض أمتها، مؤكدًا رفض التهجير بحسم إنما هو دليل علي ثبات العقيدة المصرية تجاه القضية العادلة.

ودعا "سليمان" جموع الشعب للاحتشاد والالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنكون سندا وعونا له، نثبت خطاه ونزيد من عزيمته للدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية، وإسقاط المخطط الإسرائيلى.