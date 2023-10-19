الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأسماء.. نتيجة لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين (صور)

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين عن نتيجة لجنة المشتغلين الأخيرة، المنعقدة بتاريخ ۲۹ / ۷ /۲۰۲۳.
وتقدم للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين عدد ( ۱۰۷ عضو ) من بعض الجرائد الحزبية والمستقلة.

وبجريدة الدستور تقدم منها عدد ( ٢٤ عضو) تمت الموافقة على ( ۱۷ عضو ) منهم ( ۲ ) بقرار من مجلس النقابة وتأجيل ( 7 أعضاء).
 وفي جريدة الوطن تقدم منها عدد ( 11 عضو ) تمت الموافقة عليهم.

أما جريدة الوفد فقدم منها عدد ( 14 عضو ) تمت الموافقة على (۱۳ عضو ) وتأجيل ( عضو لعذر طبي.
 وجريدة الفجـر تقدم منها عدد ( 8 أعضاء ) تمت الموافقة علي ( 7 أعضاء ) وتأجيل ( عضو ).
 أما جريدة اليوم السابع تقدم منها عدد (7 أعضاء ) تمت الموافقة عليهم.

جريدة الكرامة: – تقدم منها ( 4 أعضاء ) تمت الموافقة عليهم 

جريدة البوابة نيوز:- تقدم منها عدد ( 18 عضو ) تمت الموافقة على (14 عضو) وتأجيل (4 أعضاء) منهم (۱) بقرار من مجلس النقابة.
 جريدة الطريق:- تقدم منها عدد ( 4 أعضاء ) تمت الموافقة عليهم منهم ( ۱ ) بقرار من مجلس النقابة.
 جريدة الصباح: – تقدم منها ( عضوين ) تمت الموافقة على ( عضو ) وتأجيل ( عضو).

جريدة المصرية:- تقدم منها ( عضوين ) تمت الموافقة على ( عضو ) وتأجيل ( عضو ) بقرار من مجلس النقابة.

جريدة الفتح: - تقدم منها ( عضوين ) تم تأجيل عضو بقرار اللجنة وعضو بقرار مجلس النقابة.

 

IMG-20231019-WA0018
IMG-20231019-WA0018
IMG-20231019-WA0022
IMG-20231019-WA0022
IMG-20231019-WA0019
IMG-20231019-WA0019
IMG-20231019-WA0027
IMG-20231019-WA0027
IMG-20231019-WA0020
IMG-20231019-WA0020
IMG-20231019-WA0021
IMG-20231019-WA0021
IMG-20231019-WA0023
IMG-20231019-WA0023
IMG-20231019-WA0026
IMG-20231019-WA0026
IMG-20231019-WA0024
IMG-20231019-WA0024
IMG-20231019-WA0025
IMG-20231019-WA0025
لجنة القيد نقابة الصحفيين لجنة المشتغلين الأخيرة تحت التمرين الجرائد الحزبية الدستور

الأكثر قراءة

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح