بالأسماء.. نتيجة لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين (صور)

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين عن نتيجة لجنة المشتغلين الأخيرة، المنعقدة بتاريخ ۲۹ / ۷ /۲۰۲۳.

وتقدم للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين عدد ( ۱۰۷ عضو ) من بعض الجرائد الحزبية والمستقلة.

وبجريدة الدستور تقدم منها عدد ( ٢٤ عضو) تمت الموافقة على ( ۱۷ عضو ) منهم ( ۲ ) بقرار من مجلس النقابة وتأجيل ( 7 أعضاء).

وفي جريدة الوطن تقدم منها عدد ( 11 عضو ) تمت الموافقة عليهم.

أما جريدة الوفد فقدم منها عدد ( 14 عضو ) تمت الموافقة على (۱۳ عضو ) وتأجيل ( عضو لعذر طبي.

وجريدة الفجـر تقدم منها عدد ( 8 أعضاء ) تمت الموافقة علي ( 7 أعضاء ) وتأجيل ( عضو ).

أما جريدة اليوم السابع تقدم منها عدد (7 أعضاء ) تمت الموافقة عليهم.

جريدة الكرامة: – تقدم منها ( 4 أعضاء ) تمت الموافقة عليهم

جريدة البوابة نيوز:- تقدم منها عدد ( 18 عضو ) تمت الموافقة على (14 عضو) وتأجيل (4 أعضاء) منهم (۱) بقرار من مجلس النقابة.

جريدة الطريق:- تقدم منها عدد ( 4 أعضاء ) تمت الموافقة عليهم منهم ( ۱ ) بقرار من مجلس النقابة.

جريدة الصباح: – تقدم منها ( عضوين ) تمت الموافقة على ( عضو ) وتأجيل ( عضو).

جريدة المصرية:- تقدم منها ( عضوين ) تمت الموافقة على ( عضو ) وتأجيل ( عضو ) بقرار من مجلس النقابة.

جريدة الفتح: - تقدم منها ( عضوين ) تم تأجيل عضو بقرار اللجنة وعضو بقرار مجلس النقابة.