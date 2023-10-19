الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يلتقى السفير الإيطالى بالقاهرة

جريدة الدستور

استقبل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ميكيلي كاروني السفير الإيطالي بالقاهرة، وناقش اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية على عدد من الأصعدة السياسية والاقتصادية.

خلال اللقاء أكد زهران أن أوروبا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وإن مصر من أهم الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية وهي قضية الساعة التي تهم أوروبا بشكل عام وإيطاليا ضمنًا.

وشدد زهران على أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التى يتخلى فيها ساسة الدول الكبرى بما فيها أوروبا عن القضية الفلسطينية، وينحازون ضد كل المبادئ التى يعلنونها عن الحرية والضمير والأخلاق.

وأضاف أنه على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن دعمه اللامشروط للكيان الصهيوني وصم الآذان عن جرائم الحرب التي ترتكب في غزة، وأن يزيد الدعم الإنساني لمساعدة ضحايا هذه المأساة بزيادة المساعدات المقررة لهذا العام، مؤكدًا أن الفلسطينيين ليسوا إرهابيين. ومعاقبتهم بشكل جماعي تتعارض مع مصالح أوروبا، وتقوّض السلام، وهي خطأ فادح.

من جانبه أكد السفير الإيطالي اتفاقه مع ضرورة إنقاذ الوضع في غزة وأن مصر دولة شديدة الأهمية في المنطقة ويعول عليها الكثير.

حضر اللقاء من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب فريدي البياضي نائب رئيس الحزب والذي أشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية وتستلزم تضافر كل القوى الدولية وعلى رأسهم أوروبا، كما حضرت اللقاء النائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب التي أضافت أن على أوروبا أن تدعم القضية الفلسطينية التي وصلت أزمتها لمنعطف خطير، لأن أي انفجار سيحدث في المنطقة سيؤثر بالمقام الأول على أوروبا بحكم المعطيات السياسية والجغرافية، وأشارت للتحولات المثيرة للقلق في السياسة الداخلية في عدد من الدول الأوروبية نتيجة تراكم أزمات اللاجئين وغيرها من القضايا المتصلة بمنطقة الشرق الأوسط

فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السفير الإيطالي بالقاهرة الأصعدة السياسية والاقتصادية القضية الفلسطينية

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