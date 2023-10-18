3 أيام حداد.. حملة المرشح فريد زهران توقف أنشطتها تضامنًا مع غزة

أعرب المرشح الرئاسي فريد زهران عن استنكاره للجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني معظمهم من المصابين داخل المستشفى.

وقال “زهران” فى بيان صادر عن حملته الانتخابية، إن هذه الجريمة النكراء لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا ينبغي أن يستمر الصمت المخزي للعالم على هذا التبجح والانحطاط، ولايليق بالعالم الذي يدعي التقدم أن يصمت عن جريمة حرب كهذه التي يرتكبها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس إبادة جماعية ضد 2 مليون فلسطيني يقتلون بدم بارد داخل قطاع غزة.

وتابع البيان: “نطلب من السلطات المصرية سرعة التدخل بأي ثمن لإنقاذ الوضع داخل قطاع غزة، فضلًا عن إتاحة المجال للشعب المصري للتعبير عن غضبه تجاه هذه الجريمة الوحشية وغير الأخلاقية التي أعادت إلى الأذهان مجزرة بحر البقر وأبو زعبل ودير ياسين وغيرها من سلاسل الإجرام الذي ترتكبه تلك العصابة”.

واعلنت الحملة انها ستوقف عن أي أنشطة دعائية أو انتخابية لمدة 3 أيام حدادًا على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وندعو الرئيس السيسي للقاء مع القوى الوطنية لبحث هذه التطورات الخطيرة على الأمن القومي والتي تحتاج إلى اصطفاف وطني يتجاوز لحظة الانتخابات الحالية.

‏ المصري الديمقراطي الاجتماعي يزور السفارة الفلسطينية

و‏قام وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران، بزيارة مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة للتعبير عن تضامن الحزب الكامل مع الشعب الفلسطيني.

شارك في اللقاء عدد من نواب رئيس الحزب ونواب الحزب بالبرلمان وقيادات وكوادر الحزب الذين التقوا بالسفير الفلسطيني دياب اللوح والمستشار الأول د. نداء البرغوثي، وناجي الناجي المستشار الثقافي بالسفارة.

‏أبدى السفير الفلسطيني ترحيبه بقيادات الحزب، موجها الشكر لهم على مشاعر التضامن غير المستغربة من كافة مكونات الشعب المصري وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية المصرية.

كما أثنى على الدور الذي قام به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشكل خاص، سواءًا في الأوضاع الحالية أو السابقة من خلال الاتصالات والزيارات المكثفة مع الأحزاب والسفارات الأوروبية للتعبير عن تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها من آثار العدوان الاسرائيلي الغاشم وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية.