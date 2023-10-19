الطماوى يعلن تفويضه لاتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن القومى المصرى

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في جلسة اليوم لمجلس النواب الطارئة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إن جميع الأخبار التي سمعناها بعد الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الشيوخ بالأمس، أخبار تؤكد صحة المسارات التي تتبعها القيادات السياسية المصرية في القضية الفلسطينية.

وأكد إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فتح معبر رفح، وذلك بعد مباحثات طويلة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأراضي الفلسطينية خلال ساعات، دليل واضح على نجاح الدولة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها بشأن الأزمة الفلسطينية.

ووجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنًا تفويضه في كافة التدابير والإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على أمننا القومي المصري من ناحية، والقضية الفلسطينية من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن الرئيس أكد عدم تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها، لأنها تخص الأمن القومي العربي وهو أيضًا من مسئوليات الدولة المصرية.

فيما أعلن النائب إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، عن تأييده ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن مصر القومي، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول تصفية القضية الفلسطينية بالضغط على أهالي غزة ليضطروا للتهجير القسري نحو سيناء.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء: أرض سيناء ليست بديلة لتهجير أهل غزة القسري، معقبا: "سيناء ليست بديلة وطظ في إسرائيل".

ومن جانبه، قدم النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب، عن محافظة شمال سيناء، التعازي لأهالي فلسطين ضد العدو الصهيوني.

وأضاف بكير: بصفتي نائبا عن محافظة شمال سيناء خط الدفاع الأول أعلن كامل الدعم من أهالي المحافظة للرئيس السيسي والقيادة السياسية والقوات المسلحة في اتخاذ كافة القرارات التي تحافظ على القضية الفسليطية، وللحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن موقف مصري شريف ومشرف لجميع المصريين تجاه تطورات أحداث فلسطين الأخيرة، مشيرة إلى أن الموقف العربي بحاجة إلى مراجعة حقيقية، فيما يعد الموقف الغربي والدولي «منحاز للظلم والانتهاكات وقتل الأطفال والسيدات واقتحام المستشفيات»، فالحقيقة تفضح الجميع.

وقالت "أبوالسعد"، إن زيارة رئيس أكبر دولة في العالم لإسرائيل أمس، هى تعبير عن دعم الأمريكان للقتل وتشريد المدنيين وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين العزل، كما أنها إزدواجية لا يجوز الصمت عليها من جميع دول الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أننا أمام إعلام دولي منحاز أيضا للظلم والقتل وجميع شاشات العالم التى تتغني بالمهنية الإعلامية نرى من خلالها يوميا أكاذيب تروج بشأن أحداث فلسطين.. ومنظمات مجتمع مدني صامتة لا تتحدث عن كل التجاوزات، متسائلة: "أين البرلمان الأوروبي الذى يصدعنا عن حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط؟ أين باقى المنظمات التى تصدر تقارير من وقت لآخر بشأن حقوق الإنسان.

وأضافت: "نحن كمصريين مدركين أهمية الأمن القومي المصري والتهديدات الخاصة به فى ضوء أحداث فلسطين.. ومن ثم نرفض أى سياسة لتهجير أهالي قطاع غزة لسيناء.. ونقف خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري".

واختتمت: "أمن مصر خط أحمر.. وما حدث في ليبيا رسالة للجميع وعلى رأسهم إسرائيل.. أمننا القومى خط أحمر".