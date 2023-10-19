حزب المؤتمر: المصريون فخورون بموقف القيادة السياسية

ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر، الموقف التاريخي الذي تتخذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية واعتبار ذلك خطًا أحمر.

ووصف مرشد- في تصريحات له- كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقوية والمؤثرة الواضحة فى لقائه أمس مع المستشار الألماني وإظهاره لمدى عنف وبشاعة العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وأهله ومدى بشاعة تدمير المستشفى الأهلى المعمداني وقتل من فيه.

مكالمة الرئيس الأمريكى جو بايدن

وأشار إلى أن مكالمة الرئيس الأمريكى جو بايدن مع الرئيس السيسي تؤكد على موقف صلب محدد قوى من زعيم قوي لدولة قوية بعد الإعلان عن دخول المساعدات الإنسانية غزة ورفض مخطط التهجير إلى سيناء.

ولفت إلى أن الشعب كله فخور بموقف قيادته السياسيه وداعم لها ويسعى خلفها، مضيفًا: "تحيا مصر وشعبها وحماها الله وحمى قياداتها السياسية".

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.