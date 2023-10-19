حنان مطاوع لـ"الدستور": الضمير الإنسانى لن يغفر مجازر الكيان الصهيونى فى غزة

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تعتبر القضية الفلسطينية إحدى القضايا الرئيسية في حياتها بشكل شخصي، مشيرة إلى أنها أيضًا قضية أصبحنا منشغلين ومهتمين بها منذ الصغر.

وأضافت "مطاوع" لـ"الدستور"، أنها كانت تهتم بمظاهرات القضية الفلسطينية أثناء مرحلة الجامعة، لافتة إلى أنه وجع دائم قائم لا ينتهي وجرح في القلب، ولكن ما حدث مؤخرًا لأهل غزة وفلسطين والإبادة العرقية التي تحدث لهم تعتبر إحدى أبشع مجازر التاريخ على الإطلاق، وشيء ترفضه الإنسانية، ويرفضه العقل.

وأكدت أن الضمير الإنساني مستحيل يسامح أو يغفر المجزرة التي أقامها الكيان الصهيوني أبدًا، مشيرة إلى أنها تعتبر الكيان الإسرائيلي مغتصبا، لا أحقية له في الأرض على الإطلاق، متمنية أن يعم السلام والاستقرار على أهل غزة وفلسطين ويكف الكيان الصهيوني عن استمراره في المجازر الحالية، واختتمت "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية".

وأضاف البيان: "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".