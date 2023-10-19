الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى وملك الأردن يحذران من خطورة دعوات تهجير الفلسطينيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني، حذرا من خطورة دعوات التهجير القسري للفلسطينيين على الأمن الإقليمي.

كما شدد الرئيس السيسي وملك الأردن على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام، ورفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، بالإضافة إلى التأكيد على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

السيسي الرئيس السيسي ملك الاردن تهجير أهل غزة رفض تهجير أهل غزة فلسطين القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

الهيئات القضائية تدعم قرارات الرئيس السيسي لحماية الأراضي المصرية

الأهلى بـ"الأسود الكامل" أمام سيمبا فى الدورى الإفريقى تضامنًا مع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم