الرئيس السيسى وملك الأردن يحذران من خطورة دعوات تهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني، حذرا من خطورة دعوات التهجير القسري للفلسطينيين على الأمن الإقليمي.

كما شدد الرئيس السيسي وملك الأردن على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام، ورفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، بالإضافة إلى التأكيد على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.