كريم درويش: الأمن القومى المصرى خط أحمر وسيناء لا يمكن الاقتراب منها

كشف النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في كلمة له أمام الجلسة الطارئة لمجلس النواب تفاصيل ما يُحاك في المحافل الدولية لدفع فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه كُلف من المجلس مؤخرًا لحضور أحد المحافل الدولية وطرح خلالها أزمة غزة، وكان هناك إجماع من المعسكر الغربي بحل الأمر عن طريق التهجير القسري، وتم رفضه من الجانب المصري جملة وتفصيلا مع التأكيد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وسيناء لا يمكن الاقتراب منها، وتم إجهاض هذه الفكرة.

الضغط الذي يٌمارس كبير للغاية

وشدد "درويش"، على وجوب أن نعي وجود تنسيق كبير في الخارج، وأن الضغط الذي يٌمارس كبير للغاية، مشيرًا إلى أن الكل يتشدق بأن "التهجير" مؤقت، لكن "لا حلول مؤقتة" على حساب مصر.

وأكد "درويش"، أن المجلس بجميع أعضائه وفئاته، يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما وأن المؤامرة كبيرة، قائلًا "هناك 105 ملايين مصري على استعداد تام للتضحية بأنفسهم من أجل هذا البلد الكريم".

واستطرد رئيس لجنة العلاقات الخارجية قائلًا: "احذروا خفتوا من كوفية وعلم فلسطيني.. فاحذروا غضبة 105 مليون مصرى، لأننا في هذه الحالة لا تهاون وكلنا خلف القيادة السياسية".

وقدم النائب كريم درويش، تحية إعزاز وتقدير للشعب الفلسطيني المناضل المكافح من أجل حريته ودولته، وإقامة دولته علي أرض فلسطين وعاصمتها القدس.

ولفت "درويش" إلى أن مصر لديها 9 ملايين ضيف نحترمهم ونكن لهم الاحترام، فهم أهلنا".

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 حتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

