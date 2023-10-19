الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير اقتصادي: 3 ملفات تتصدر مفاوضات القيادة المصرية لدعم غزة

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي كريم العمدة

قال الخبير الاقتصادي كريم العمدة، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لمحاولة وقف التصعيد الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى بحكمة وذكاء لمنع انزلاق المنطقة بأكملها لحرب لن تحمد عقباها، لافتًا إلى أن التحركات المصرية تتركز على ثلاثة محاور رئيسية وهى: المفاوضة على حقوق الفلسطينين فى إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وبحث سبل وقف الحرب، والضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.

العمدة يؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وأعرب الخبير الاقتصادى، فى تصريح لـ"الدستور"، عن تأييده قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى والاصطفاف صف واحد خلف القيادة السياسية، مضيفًا أن الدول العربية تمتلك العديد من أوراق الضغط الاقتصادى لإجبار الدول الداعمة للكيان الصهيونى على تعديل مواقفها، من خلال التلويح بورقة الطاقة وإمدادات النفط والغاز لدول أوروبا، والدخول فى تحالف مع الدول الكبرى مثل روسيا والصين، ومخاطبتهم بلغة المصالح للوصول إلى موقف موحد وقوى يمكن أن يحقق مكاسب للشعب الفلسطينى.

دعوات المقاطعة الشعبية 

وأشار إلى أن تجدد الدعوات الشعبية إلى مقاطعة قائمة من العلامات التجارية الشهيرة للضغط على الدول الداعمة للاحتلال يسهم فى تقليل الطلب على منتجاتها وتحقيق خسائر إلا أنها قد تكون خطوة غير مجدية أو مؤثرة كما يعتقد البعض، نظرًا لأن بضعها ليس له بديل محلى كالسيارات والهواتف المحمولة والسلع الاستهلاكية المعمرة، بالإضافة إلى أن بعض العلامات التجارية تمتلك أفرع فى الدول العربية برؤوس أموال وعمالة وطنية.

توطين الصناعة ودعم البدائل المحلية 

وشدد على أن تلك الخطوة تتطلب الإسراع فى ملف توطين الصناعة وإعطاء أولوية لدعم الصناعة المحلية، وتوفير بدائل محلية بجودة عالية لخفض فاتورة الواردات، وبالتالى تقليل الاعتماد على الغرب فى توفير السلع الأساسية.

خبير اقتصادي غزة الإحتلال الإسرائيلي مساعدات غذائية مساعدات إنسانية الرئيس السيسي مقاطعة

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