"الدستور" تُشارك فى قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى إلى غزة (صور)

انطلقت قافلة جديدة من الشباب المتطوعين إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، بمشاركة عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، منها مؤسسة أبوهشيمة الخير، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة الجارحي، ومؤسسة أبوالعينين، وصناع الخير، ورسالة، ومجلس الشباب المصري.

وضمّت القافلة عددًا من المتطوعين من جريدة "الدستور"، الذين أعربوا عن فخرهم بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، وتقديم العون للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال المهندس محمد عبدالواحد، عضو مؤسسة "أبوهشيمة الخير"، أحد المشاركين في قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنه كان يشعر بالعجز طيلة 12 يومًا هي عمر عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، وبمجرد علمه بخروج قافلة إغاثية لمساندة المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح لم يتردد في المشاركة بالقافلة.

وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه "يشعر بسعادة بالغة ورهبة في ذات الوقت لقربه من مسرح الأحداث، وهو أقل شيء يمكن تقديمه للأبرياء في غزة، تجاه ما يواجهونه من عدوان غاشم"، مؤكدا أن الموقف الرسمي المصري هو مصدر فخر لكل مواطن يغار على تراب بلده ويخشى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي ذات السياق، قال محمد عبدالله، عضو مؤسسة "أبوهشيمة الخير"، وأحد المشاركين في قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي المتجهة إلى معبر رفح، إنه أخبر أسرته فور علمه بخروج القافلة لمساعدة ومساندة أعضاء التحالف المتواجدين أمام معبر رفح حال فتحه لإدخال المساعدات لأهل قطاع غزة، وأنه لا أحد من أسرته اعترض على مشاركته.

وأضاف، في حديثه مع "الدستور"، أن "موقف الدولة المصرية يدعو للفخر، فمصر لم ولن تتخلى عن دورها في مساندة الشعب الفلسطيني"، مستطردا أنه "لم يشعر بالإرهاق ولا التعب رغم طول المسافة، وإنما بالحماس الشديد للمشاركة في هذا العمل الإنساني".

وتهدف قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني، من مواد غذائية وطبية وملابس وأغطية.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة.