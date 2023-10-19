الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: طالبوا الجميع بوقف العدوان على غزة

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

 قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأننا ندعو كافة الكنائس المسيحية في العالم الى رفع الصلاة والدعاء من اجل شعبنا المنكوب، فالصلاة وإضاءة الشموع في هذه الأوقات العصيبة انما هو امر في غاية الأهمية ونحن على يقين بأن الله لن يترك شعبه وسيفتقدنا بنعمته ورحمته الإلهية.

وتابع أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، "ما نتمناه هو أن تكون هذه الصلوات والأدعية وإضاءات الشموع مقرونة بالمواقف الواضحة والجريئة والمطالبة بوقف العدوان على شعبنا في غزة هذا الشعب الذي يعاني من ويلات الدمار والخراب والدماء والدموع والمآسي".

 العدالة المغيبة منذ عشرات السنين أوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم

وأضاف قائلًا:"طالبوا جميعا بأن يتوقف هذا العدوان والاهم هو أن تتحقق العدالة في هذه الأرض هذه العدالة المغيبة منذ عشرات السنين وهي التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم، وأن شعبنا لا يطلب المستحيل بل ما يريده هو ان يعيش بحرية وسلام في وطنه مثل باقي شعوب العالم بعيدا عن الاحتلال واسوار الفصل العنصري والممارسات الاحتلالية الظالمة."

وطالب بأن تتحقق العدالة والتي بدونها لن يكون هنالك سلام والعدالة في مفهومنا هي ان تتحقق امنيات شعبنا وتطلعاته وثوابته الوطنية، ارفعوا صوتكم عاليا مؤازرين شعبنا في محنته ورافضين لاستهداف الأبرياء وما حدث من قصف للمشفى الأهلي كما ولغيرها من المؤسسات في غزة انما هي وصمة عار في جبين الإنسانية."

وقال المطران عطا الله حنا إن مجزرة المشفى الأهلي المعمداني المروعة، ستبقى ماثلة في ذاكرتنا مظهرة بشاعة هذه الحرب وهذا العدوان الهمجي.

وأكد أننا نقف الى جانب أهلنا في غزة في محنتهم هذا ليس تحريضا على العنف كما يدعي البعض بل هو تأكيد على القيم الإنسانية التي يجب ان نتحلى بها جميعا، مؤكدا أننا  نرفض كافة الحروب وكافة مظاهر العنف التي تستهدف المدنيين والذين يُقتلون اليوم في غزة بغالبيتهم الساحقة هم من المدنيين وخاصة الكبار والصغار والبيوت التي دمرت على من فيها.

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