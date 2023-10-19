الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء في جانب من الاجتماع

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر قاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام بطور سيناء، اجتماعًا لكل الجهات المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الوقوف على الاستعداد للانتخابات أولًا بأول.

تهيئة الجو المناسب للمواطنين 

وحرص المحافظ، خلال الاجتماع، على التأكيد على كل الاستعدادات الخاصة لضمان تهيئة الجو المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة، وإنهاء كل التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الانتخابات التي ستقام في 10، 11، 12 ديسمبر من العام الجاري.

وطالب محافظ جنوب سيناء بضرورة تضافر كل الجهود وتعاون الجهات المعنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، ووجّه بفتح غرفة العمليات بجميع المدن والمديريات وربطها مع الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء، وشرم الشيخ، وتوفير عربة إسعاف وعربة إطفاء في محيط مقار اللجان، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات التصويت، ومراعاة الفئات الخاصة، وذوي الهمم، وتوفير ما يلزم لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية، والتأكيد على أعمال النظافة في محيط اللجان الانتخابية.

كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إدارة المرور كل التدابير اللازمة لمنع التكدس والازدحام خلال فترة الإدلاء بالأصوات للناخبين.

حضر الاجتماع اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وممثلو كل الجهات المعنية في إجراء الانتخابات الرئاسية.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد التقى أمس، آلان سانت أنج، وزير السياحة والطيران المدني والموانئ البحرية الأسبق بدولة سيشل نائب رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والسفر والتنمية، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والسفر والتنمية، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور إسلام نبيل رئيس مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء.
 

تناول اللقاء سبل زيادة الجذب السياحي والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء، والاستفادة وتبادل الخبرات في المجال السياحي.
 

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