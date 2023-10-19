الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

على جمعة: الاحتلال الصهيونى "شاخ" وحان وقت الزوال والرحيل

النائب علي جمعة
النائب علي جمعة

قال النائب علي جمعة، عضو مجلس النواب، في جلسة طارئة برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إن جميع الشهداء يأخذون بأيادي أهاليهم إلى الجنة، فاصبروا أهل فلسطين وصابروا حتى يأتي الله بنصره.

ووجه النائب رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها: "من تحت هذه القبة المباركة، يبدو أن الاحتلال الصهيوني قد شاخ وأن هذا وقت الزوال والرحيل، ويبدو أنكم أصابكم الزهايمر لأنكم لا تعلمون مع من تتعاملون وتنسون قبل أن تفعلون".

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الجيش الذي بشره الرسول أنه في رباط 

وقدم جمعة رسالة إلى الجيش المصري، الجيش الذي بشره الرسول أنه في رباط إلى يوم الدين هم وأهلهم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، كتب عليكم القتال، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما وجه رسالة إلى العالم أريد أن أسمع من واحد منكم ردًا ما الفرق بين تلك الانتهاكات الصهيونية على فلسطين وبين ما فعله هتلر من إبادة جماعية واعتداء على المدنيين وفساد في الأرض وطغيان.    

وفوض على جمعة الرئيس في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري وحل القضية الفلسطينية.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

ونكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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