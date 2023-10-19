الهيئات القضائية تدعم قرارات الرئيس السيسي لحماية الأراضي المصرية

عقب تنديد الجهات والهيئات القضائية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأييدها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة للحدود المصرية، وتأييدها الكامل وتفويضها للرئيس فيما يتخذه من قرارات.. نرصد أبرز ما جاء في خطاباتهم في انفوجراف صحفي.





النيابة الإدارية



المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة قال:-نقف بكل قوة خلف قرارات الرئيس السيسي، وسنحمي أراضينا ووطننا من مخططات الشر .





قضايا الدولة

المستشار مسعد الفخراني، رئيس الهيئة قال:- «نندد بالجرائم الإسرائيلية ضد غزة، نرفض التهجير القسري للفلسطينين وتصفية القضية، هدم المنازل وقصف المستشفيات جرائم حرب تخالف القانون الدولي».





مجلس الدولة

المستشار عادل فهيم عزب، رئيس الهيئة قال:- «ثقة كاملة في قرارات الرئيس لحماية الأراضي المصرية، وندعم الشعب الفلسطيني في محنته.. ورحم الله الشهداء».

نادى هيئة قضايا الدولة

المستشار خالد زين الدين، رئيس النادي قال:- «شيد بموقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين لسيناء، حصار غزة وتدمير المستشفيات إبادة جماعية وجريمة جنائية، السلام هو الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن بالمنطقة».

نادى القضاة

المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي قال:- «الاعتداء الإسرائيلي على مدني غزة يستوجب المساءلة الدولية، تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء تهديد للأمن المصري، نفوض السيسي لحماية مصر من المخاطر واستمرار السلام»