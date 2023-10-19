الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تعلنان عزمهما الوقوف ضد الهيمنة الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي، أكدا خلال محادثاتهما في بيونج يانغ تصميمهما على التصدي لتطلعات الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت الخارجية الروسية -في بيان اليوم الخميس- إن الجانبين أكدا تصميمهما على مواجهة تطلعات الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهيمنة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف البيان: "لقد تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا، حيث جرى تأكيد الالتزام المتبادل بالحل السياسي للمشاكل القائمة في هذه المنطقة والاستعداد لبذل جهود مشتركة للحد من التوترات فيها".



ودعا لافروف - خلال المباحثات - وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون هوي، لزيارة موسكو في الوقت المناسب لها، مشيرا إلى أن الوزيرين ناقشا أيضًا القضايا الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية وجدول الاتصالات السياسية بينهما.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن هناك خطرًا جديًا من تحول الصراع في قطاع غزة إلى صراع إقليمي، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن روسيا على اتصال مع تركيا بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن محاولات تحميل إيران المسئولية عن أزمة غزة هي استفزازات.

وأرسلت روسيا 27 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا، حسبما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان لها عبر تطبيق "تليجرام"، إن طائرة خاصة من طراز "إيل- 76"، تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو متجهة إلى مطار العريش في مصر.

وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة، وأنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.