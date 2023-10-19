الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوالعينين: الاحتلال الإسرائيلى لم يُزعزع إرادة الفلسطينيين طوال 75 عامًا

النائب محمد أبوالعينين،
النائب محمد أبوالعينين،

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إننا أمام منعطف خطير بالنظر إلى ما يحدث من انتهاكات في قطاع غزة، فنحن أمام دولة محتلة منذ 75 عامًا، ورغم ذلك لم تتمكن من زعزعة الإرادة الفلسطينية.

وأضاف أبوالعينين، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس: "أوجه حديثي إلى العالم، استيقظوا، ولا بد أن يرحل الاحتلال".

ونكس مجلس النواب، أمس الأربعاء، أعلامه من أعلى مقر المجلس، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا  بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023، وحتى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.

قطاع غزة قطاع غزة مجلس النواب

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