"الإعلاميات العرب" يؤيد موقف الرئيس السيسى: عبّر عن نبض الشعوب العربية

أعلن اتحاد الإعلاميات العرب عن تأييده موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لمخطط الاحتلال الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية ومحاولاته التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا الاصطفاف خلف القيادة السياسية المصرية التي تثبت دومًا التزامًا تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت عضوات الاتحاد- في بيان- أن موقف الرئيس السيسي اليوم يتماس مع مشاعر الشعوب العربية برفض كل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، والمساس بالأمن القومي المصري، فضلًا عن التبعات المستقبلية الخطرة على استقرار الأمن والسلام في المنطقة؛ جراء مخطط الاحتلال بالتهجير القسري لاتخاذه ذريعة مستقبلية لتوسيع نطاق الصراع.

وأدان اتحاد الإعلاميات العرب- بمجلس أمنائه وعضواته من كل الدول العربية- جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين؛ وبلغت ذروتها بقصف مستشفى الأهلي المعمداني؛ ليزيد من أعداد الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، في انتهاك فج لكل المواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي.



واستنكر الاتحاد، الدعم والتحريض الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، وتبريره جرائمه ضد الإنسانية، وكذا ما تمارسه وسائل الإعلام الغربية من انحياز وتضليل يضرب بعرض الحائط كل مواثيق الشرف والأخلاقيات المهنية، مناشدا وسائل الإعلام العربية بتكثيف المتابعات والنقل الحي والنشر باللغات المختلفة لكشف جرائم الاحتلال والتعريف بالقضية الفلسطينية وحقها المشروع في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.