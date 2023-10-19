"شباب المصريين بالخارج" يعمل على فضح جرائم الاحتلال.. ويؤكد: كلنا خلف السيسي

أدان اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعمال القتل والترويع التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي للآمنين في فلسطين الشقيقة.

وأكد الاتحاد، في بيان صحفي اليوم، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من تدمير للبنية التحتية وقصفهم مستشفى المعمداني وقتل المرضى ومحاولاتهم البائسة لتهجير أهل غزة لكي يمحو قضية أهل فلسطين الخالدة، كشف للعالم كله مدى الوحشية والبربرية الإسرائيلية، ومدى إصراراهم على منع الفلسطينين من حقهم في أرضهم والعيش فيها آمنين.

تأييد قرارات الرئيس في الحفاظ على الأمن القومي



وأكد أعضاء الاتحاد وقوفهم صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى في كل القرارات التي سيتخذها للمحافظة على الأمن القومي المصري والأراضي المصرية، وتقديم يد العون لأهلنا فى فلسطين ومساعدتهم على تحقيق حلمهم المشروع في إقامة دولتهم الفلسطينية.

وكلف الاتحاد أعضاءه المتواجدين في الخارج بالعمل على توضيح الصورة الحقيقة لما يحدث على الأرض في فلسطين من مجازر وحشية وانتهاكات ضد الإنسانية يرتكبها الكيان الإسرائيلي وترتقي إلى "جرائم الحرب".

ووحه الاتحاد أعضاءه بتوضيح الموقف المصرى وما تقوم به من جهود حثيثة ومخلصه لمساعدة أشقائنا الفلسطينيين، وحشد المجتمع الدولي لذلك، داعيا كل المصريين للتلاحم والوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لكى نعبر مع بعضنا البعض تلك الأزمة الخطيرة التي تهدد أمننا القومي والعربي.

قمة القاهرة للسلام

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام" لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويوم الإثنين الماضي، قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، إن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ "تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".