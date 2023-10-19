مواطن: تصريحات الرئيس السيسي أمس تحفظ لنا سيناء وللفلسطينيين قضيتهم (فيديو)

قالت أحد المواطنين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحفيين المصريين تضامنا مع فلسطين، إن القصف المستمر على قطاع غزة خلف العديد من الجرائم والمجازر، إذ قتل أسرا بأكملها وأطفال وشباب، معقبًا “الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين مدني وعسكري”.

وأضاف لـ"الدستور": “الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات عظيمة، من شأنها أن تحافظ على سيناء، وتحمي الشعب الفلسطيني وتحفظ قضيته”، متابعا: "أنا أدعم الرئيس في قرارته وتصريحاته بشأن القضية الفلسطينية".





حشود كبيرة تشارك فى وقفة نقابة الصحفيين تضامنًا مع الشعب الفلسطينى







وشارك المئات من المواطنين في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين أمس الأربعاء، للتنديد بالاحتلال الصهيوني والهجمات على قطاع غزة وقصف مستشفى الأهلي بقطاع غزة.

وتعالت هتافات المواطنين والصحفيين أمام نقابة الصحفيين حتى الوقت الحالي وإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني مرددين: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وردد المشاركون: "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، و"بعد غزة عاوزين سيناء"، و"الشعب يريد إسقاط كامب ديفيد"، و"خليتونا في نص هدومنا"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دونت عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها: "من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"ولا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

كما رفع المشاركون لافتات لصور شهداء القصف الإسرائيلي الأيام الماضية، وأخرى للخراب الذى لحق بقطاع غزة من تدمير.

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني بغزة

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وحملت نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

كما أعلن المجلس عن رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.