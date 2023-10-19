الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد الشناوي: الفوز باللقب هدف الأهلي في أي بطولة

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن النادي يهدف للفوز بأي بطولة يشارك بها دون النظر لأي أمور أخرى سواء مع المنافسين أو الملاعب التي يخوض بها المباريات.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيبما التنزاني: هي بطولة جديدة والأهلي يهدف للفوز بأي بطولة يشارك بها خاصة أن جمهور الأهلي يطالب دائما بالانتصارات والألقاب. 

وأشار إلى أن الأهلي تعرض في الفترة الأخيرة لضغط كبير، بسبب مشاركته في أكثر من بطولة وتجاوز الفريق كل التحديات التي واجهته مؤخراً.

واختتم محمد الشناوي حديثه بالتأكيد أن التوفيق سيكون حليف الفريق الأكثر تركيزًا في مباراة الغد وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي وتكون ضربة البداية لصالحنا.

يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني غدًا الجمعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى.

في سياق آخر، أعلنت قناة أون تايم سبورتس شراء حقوق بث مباريات الدوري الأفريقي لكرة القدم؛ لتصبح ثاني قناة عربية مجانية تنقل البطولة بعد أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

ويشارك في الدوري الأفريقي 8 فرق وهي: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، بترو أتليتكو الأنجولي، صن داونز الجنوب أفريقي، إنييمبا النيجيري، سيمبا التنزاني.

محمد الشناوي الاهلى سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي المؤتمر الصحفي

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