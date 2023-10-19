أبرز محطات الصراع طوال 75 عاما.. "القدس والأقصى" مقدسات طالتها همجية الاحتلال

تعد مدينة القدس والمسجد الأقصى، واحدة من أهم محطات الصراع الطويل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأحد أبرز الأماكن التي تتصاعد فيها الأحداث بشكل مستمر داخل فلسطين ، خاصة في الأيام الحالية بالتزامن مع هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى، الذي يعتبر ثالث الأماكن الإسلامية المقدسة.

تاريخ المنطقة والمسجد الأقصى

منطقة فلسطين لها تاريخ طويل ومهم في العديد من الثقافات والأديان، تعتبر المنطقة مقدسة للأديان السماوية، ومن أبرز المعالم التاريخية في فلسطين يأتي المسجد الأقصى، حيث يعتبر من أقدس المواقع في الإسلام، ويقع في القدس الشرقية، ويشمل أيضًا قبة الصخرة والمصلى القبلي.

أهمية المسجد الأقصى دينيا

يحتل المسجد الأقصى مكانة مهمة في الإسلام، فهو ثالث أقدس موقع بعد المسجد الحرام في مكة و المسجد النبوي المدينة المنورة، وهو مذكور في القرآن الكريم ويرتبط بمعجزة الإسراء والمعراج.

الوضع الحالي

تستمر المنطقة في مواجهة العديد من التحديات، حيث يستمر الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن السيادة على المدينة والوصول إلى المسجد الأقصى، يظل هذا الموضوع حساسًا ومثيرًا للجدل على المستوى الدولي.

استفزازات إسرائيل واقتحامات المسجد الأقصى

تشهد فلسطين تصاعدًا في التوترات بسبب الاستفزازات المتكررة للفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اليهود، ومن بين هذه الاستفزازات

تعرض المسجد الأقصى في القدس لهجمات واقتحامات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اليهود، بما في ذلك المحاولات لتهويده والاستيلاء عليه، وقد أثارت هذه الهجمات غضبًا واحتجاجات من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

الإخلاء في حي الشيخ جراح

تعرض سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس لإخلاء قسري من منازلهم بسبب قرار المحكمة الإسرائيلية بأن المنازل بُنيت على أراض تابعة للدولة، وقد أثار هذا الإخلاء غضبًا واحتجاجات من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

الاعتداءات على الفلسطينيين

تعرض الفلسطينيون للاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين اليهود، بما في ذلك الهجمات على المزارع والأشجار والممتلكات الخاصة بهم، وحتى على أرواحهم.

وتؤثر هذه الاستفزازات على حياة الفلسطينيين بشكل كبير، حيث يعانون من التهديد المستمر لحقوقهم وحرية التنقل والحرية الدينية، كما أنها تزيد من التوترات في المنطقة، ومازالت الهجمات الاسرائيلية مستمرة على الشعب الفلسطيني مما يؤثر على حياة الفلسطينيين والتوازن في المنطقة، يجب أن يكون هناك جهود دولية لحماية مايحدث في المنطقة..