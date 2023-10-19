الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن للرئيس السيسي: شعبك في ضهرك وواثق في قراراتك

مواطنون يدعمون قرارات
مواطنون يدعمون قرارات السيسي بالغردقة

قال أحمد محمد، أحد المواطنين بمدينة الغردقة، إن الشعب بكافة أطيافه وفئاته يدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ علي الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه القدرة على حماية مصر وأمنها القومي في كل وقت، وذلك من خلال دعم الشعب له، والثقة في رؤيته وقدرته على إدارة الملفات الداخلية والخارجية لحماية مصالح البلاد.

وأضاف لـ«الدستور»، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية وتأكيده علي حق الفلسطينيين الدائم في وطنهم ورفضه القاطع تهجيرهم هو تعبير عن جموع الشعب، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي والقوات المسلحة وخلفهم جموع الشعب على قلب رجل واحد، فداءً لمصر وترابها. 

وتابع "المصريين يثقون كل الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسى ويطمئنون علي وطنهم في وجود قائد مصر وابنها البار الوطني، الذي يدافع عن مصر داخليًا وخارجيًا، وأن ملايين الشعب المصرى يدعمون رؤيته تجاه القضية الفلسطينية".

 

أهالي الغردقة يحتشدون دعمًا لقرارات الرئيس السيسي

 

وشهدت مدينة الغردقة أمس الأربعاء، تجمع المئات من أهالي محافظة البحر الأحمر من مختلف الأطياف، بميدان الدهار وسط مدينة الغردقة؛ لدعم القضية الفلسطينية، وقرارات الدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وحرص المئات من أبناء البحر الاحمر على النزول إلى ميدان الدهار وسط مدينة الغردقة لدعم القضية الفلسطينية وتأييد موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيدًا علي موقف مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا الرافض لتهجير سكان غزة قسريًا، وذلك في أعقاب الأزمة التى اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وشارك في الوقفة التي جمعت المئات عدد كبير من أبناء المحافظة الساحلية، دعمًا للقضية الفلسطينية، وردد المشاركون في الوقفة الهتافات التي تؤكد على موقف مصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا الرافض لتهجير سكان غزة قسريًا، وذلك في أعقاب الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وردد المواطنون العديد من الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية منها: يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين، بجانب تريد هتافات "ضد التهجير ضد التصفية فلسطين هي القضية.

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