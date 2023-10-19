الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

طرح 4 مناقصات لإزالة المخلفات الصلبة بـ6 أكتوبر

عادل ل النجار
عادل ل النجار

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار، عن طرح 4 مناقصات عامة لرفع وإزالة مخلفات البناء ونواتج الحفر بالأحياء السكنية بالمدينة الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والحاصلة على رخصة مزاولة إدارة المخلفات الصادرة عن وزارة البيئة.

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تفاصيل تنفيذ 4 مناقصات بـ6 أكتوبر لإدارة المخلفات الصلبة الصادرة عن وزارة البيئة

وأوضح عادل النجار، أن يتم تنفيذ ازالة المخلفات الصلبة بالأحياء 10 11 ،12، وكما تتضمن المناقصة الثانية إزالة أعمال المخلفات الصلبة بالأحياء 1،2، كما تشمل المناقصة الثالثة تنفيذ أعمال إزالة المخلفات بالأحياء 3،4،5، وبينما المناقصة الرابعة تتضمن تنفيذ رفع أعمال بمنطقة جنوب الاحياء بمدينة 6 أكتوبر.

وأفاد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بأنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها للمناقصات الـ4 ولكل مناقصة على حدة ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكا مناقصة على حدة.

 وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 45 ألف جنيه للمناقصة الأولى والثالثة والرابعة، بينما تصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية نحو 300 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة الأولى يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، بينما تعقد جلسة المناقصة الثانية يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 والمناقصة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف للمناقصة الرابعة يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر.

وأردف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصات الفئة الرابعة للشركات المتخصصة فى أعمال المباني أو الفئة الرابعة لشركات المتخصصة فى أعمال الطرق أو الفئة الخامسة طرق، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق تخضع هذه المناقصات لأحكام القانون رقم 182 لسنة ولائحته التنفيذية.

6 أكتوبر طرح 4 مناقصات لإزالة المخالفات الصلبة

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