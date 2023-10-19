الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد المقبل.. "القومي للترجمة" يكرم الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين

القومي للترجمة
القومي للترجمة

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الأستاذة الدكتورة كرمة سامي، احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين، وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر الأحد المقبل 22 أكتوبر بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

ويكرم المركز الفائزين في نسخ كشاف المترجمين النسخة الثانية (إفريقيا)، النسخة الثالثة (الإسكندرية )، النسخة الرابعة (القليوبية) والنسخة الخامسة (مئوية لطيفة الزيات).
كما تقدم الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف محاضرة للفائزين، بعنوان "الترجمة وإنتاج المعرفة" ضمن فعاليات هذا اليوم. 

نخبة من أحدث الإصدارات.. "القومى للترجمة" يشارك فى معرض شرم الشيخ للكتاب


واستكمالًا لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتابها عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى  وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية، فقد أعلن المركز عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان "قمع الهوى" للأديب جار النبي الحلو.

وعن كيفية المشاركة فيقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز، تكون الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى

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"القومى للترجمة" يُطلق النسخة الثامنة من "كشاف المترجمين"


يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الالكتروني [email protected] ، بالإضافة إلى سيرة ذاتية وصورة الرقم قومي علما بأن اخر موعد لتلقى المشاركات 31  أكتوبر 2023، ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين بالإضافة إلى شهادة تكريم.

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