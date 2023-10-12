"القومى للترجمة" يُطلق النسخة الثامنة من "كشاف المترجمين"

يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي النسخة الثامنة من كشاف المترجمين، والتي تأتي في إطار احتفال المركز القومي للترجمة بالتعاون مع سفارة أيرلندا بالقاهرة، بمئوية فوز الشاعر الأيرلندي ويليام بتلر ييتس William Butler Yeats بجائزة نوبل في عام 1923.

وفي هذا الإطار يطرح المركز المسابقة لترجمة محاضرته التي ألقاها في حفل تسلمه جائزة نوبل، أو ترجمة إحدى قصائده المنشورة على شبكة الإنترنت وفقًا للتفاصيل التالية.

أولًا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة، يمكن لمن يرغب في المشاركة تحميل المحاضرة من على الرابط المرفق على الصفحة الرسمية للمركز، أو اختيار إحدى قصائده شريطة ألا يكون قد سبقت ترجمتها.



‎ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected]، بالصيغتين ملف

word وpdf، بالإضافة‎ إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

‎جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي مشاركات المتسابقين هو 31 أكتوبر 2023، ولا تشترط سن المتقدم للمسابقة.

‎ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.