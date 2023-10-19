برلماني: احتشاد المصريين المنتظر غدا رسالة بأن مصر لن تتخلى عن الفلسطينيين

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن 105 مليون مصري مستعد للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد سالمان، في تصريحات صحفية له، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني أبناء مصر لحشد شعبي كبير، بعد صلاة الجمعة غدا، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، تستهدف دعم ومساندة الشعب الفلسطيني إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وتعبير عن رفض الانتهاكات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن احتشاد جميع أطياف الشعب المصري بمثابة رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود للقضية الفلسطينية.

وأكد أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا ولن يسمحوا بأن تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتابع أن أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا نهائيا على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام" لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، إن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية: "تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا".