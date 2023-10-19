عضو مجلس الشيوخ: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ الأمن القومى المصرى والعربى

أعلن مجلس الشيوخ الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ كل التدابير والإجراءات لحفظ الأمن القومي المصري والعربي.

وقال محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه كانت هناك دعوة طارئة فى مجلس الشيوخ لمناقشة الوضع القائم فى أحداث قطاع غزة، مضيفًا أن كان هناك شبه توافق وتأكيد من جميع أعضاء المجلس، وتم الخروج بالعديد من التوصيات، أهمها كان المتعلق بالدعم الكامل للرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه تم الخروج بالاصطفاف خلف القيادة السياسية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات، التي تساهم بشكل كبير فى حفظ الأمن القومي المصري والأمن العربي.

وكان أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن المجلس يؤيد ويدعم الرئيس السيسي، في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، وتأمين حدود الدولة، ودعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبدالرازق- في كلمة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ مساء الأربعاء، للنظر في تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية- أن مجلس الشيوخ يتابع- بكل أسى وألم- الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ذلك الاعتداء الوحشي غير المبرر، الذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

وتابع: مجلس الشيوخ إذ يدين هذه الحرب، ويعتبرها حرب إبادة جماعية، وتطهيرًا عرقيًا؛ تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر؛ خلّفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ، كما لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة؛ فقتلت وجرحت المئات، مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر من قبل، فضلًا عن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة، المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية.