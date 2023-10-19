الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو مجلس الشيوخ: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ الأمن القومى المصرى والعربى

محمد ماهر السباعي،
محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ كل التدابير والإجراءات لحفظ الأمن القومي المصري والعربي.

وقال محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه كانت هناك دعوة طارئة فى مجلس الشيوخ لمناقشة الوضع القائم فى أحداث قطاع غزة، مضيفًا أن كان هناك شبه توافق وتأكيد من جميع أعضاء المجلس، وتم الخروج بالعديد من التوصيات، أهمها كان المتعلق بالدعم الكامل للرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه تم الخروج بالاصطفاف خلف القيادة السياسية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات، التي تساهم بشكل كبير فى حفظ الأمن القومي المصري والأمن العربي.

وكان أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن المجلس يؤيد ويدعم الرئيس السيسي، في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، وتأمين حدود الدولة، ودعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبدالرازق- في كلمة خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ مساء الأربعاء، للنظر في تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية- أن مجلس الشيوخ يتابع- بكل أسى وألم- الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، ذلك الاعتداء الوحشي غير المبرر، الذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

وتابع: مجلس الشيوخ إذ يدين هذه الحرب، ويعتبرها حرب إبادة جماعية، وتطهيرًا عرقيًا؛ تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر؛ خلّفت آلاف الشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ، كما لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة؛ فقتلت وجرحت المئات، مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر من قبل، فضلًا عن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة، المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية.

 

مجلس الشيوخ الأمن القومي السيسي عبدالفتاح السيسي للرئيس عبدالفتاح السيسي عضو مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

حاصرها فى البروفة.. كواليس تحرّش ترزى حريمى بزبونة فى التجمع الأول

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

أسوشيتد برس تبرز الموقف المصرى الحازم فى "تهجير سكان غزة"

مهمة محفوفة بالمخاطر.. خطة إنقاذ واشنطن للاحتلال الإسرائيلى فى "مهب الريح"

رئيس الوزراء البريطانى يصل إسرائيل

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة