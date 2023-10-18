النائب علاء مصطفى: مصر تدافع عن القضية الفلسطينية بشكل شبه منفرد

شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في الجلسة الطارئة التي دعا لها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء؛ للنظر في تداعيات تطور القضية الفلسطينية.

وقال مصطفى إن الأمن القومي العربي هو الأمن القومي المصري وكلاهما بالنسبة لمصر خط أحمر، وسيناء جزء من الدولة المصرية ولن تكون أبدا جزءا من مخطط دولة الاحتلال لـتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أنه بات واضحا من مع القضية ومن يخونها، مشيرا إلى أن مصر تدافع عن القضية بشكل شبه منفرد، وتحاول تكوين تحالف دولي من خلال دعوتها إلى إقامة مؤتمر القاهرة للإسلام.

وأشار مصطفى إلى أننا ننتظر موقفا عربيا موحدا وداعما للقضية الفلسطينية، كما كان في أكتوبر ٧٣، مؤكدا أن بعض قرارات الدول في الإقليم ليست على المستوى المنتظر ولدى العرب أسلحة اقتصادية يمكن من خلالها تغيير المشهد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف من القضية الفلسطينية الآن تاريخي، وسيكتب التاريخ بأحرف من نور من وقف مع حق الشعب الفلسطيني، ومن تاجر بدمائه وانسحب وقت الأزمة أو كان خنجرا في خاصرة المدافعين عن القضية.

عبدالرزاق يرفع أعمال الجلسة الطارئة للشيوخ ويعلن تفويض السيسي

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة على تفويض الرئيس عبدالفتاح، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه رئيس الشيوخ، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فيها: "سر على بركة الله مصر كلها معك ولن يخذلنا الله أبدا".

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن أعضاء مجلس الشيوخ، عبروا باستفاضة عن الذي يجيش في صدور كل المصريين من الأسى والألم على شعب يتعرض لإبادة جماعية من الكيان الصهيوني.