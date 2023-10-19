رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: توافق فى الرؤى بين القاهرة والمنامة

أشاد سمير عبدالله ناس، رئيس الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالعلاقات المصرية البحرينية في مختلف المجالات والقضايا، مؤكدا أن هناك توافقا في الرؤى المصرية البحرينية في القضايا العربية كافة، خصوصا الوضع في قطاع غزة حاليا.

وقال "ناس"، على هامش أعمال المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالأردن، إن مصر والبحرين تجمعهما علاقات تاريخية ومتجذرة، وهناك توافق واتفاق في وجهات النظر بشأن القضايا العربية وحلولها خصوصا القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القاهرة والمنامة تتفقان على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة فورا.

التعاون والتنسيق بين القاهرة والمنامة

وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى التعاون والتنسيق بين القاهرة والمنامة بشأن كافة القضايا، موضحا أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين متميزة وكبيرة.

وأضاف أن ما يحدث حاليا في قطاع غزة من إبادة حقيقية للشعب الفلسطيني الأعزل يحتاج إلى وحدة الصف والموقف العربي، مشيرا إلى أن هناك تداعيات اقتصادية كبيرة على الأوضاع الإقليمية والعالمية نتيجة ما يحدث حاليا في غزة.

ولفت إلى أن الوضع جدا خطيرا في قطاع غزة، وسينعكس بالضرورة على الأوضاع الإقليمية والدولية خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي الذي يعاني من الأساس، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما يخص الأوضاع الاقتصادية لأنها لا تقل ضرورة عن الأوضاع السياسية، ويتأثران ببعضهما البعض وإن كان التأثير الاقتصادي أكبر.

ونوه إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعمل على المزيد من التعاون مع الأشقاء العرب خصوصا مصر في مختلف المستويات والمجالات، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي صعب في العديد من البلدان العربية ويحتاج إلى تكاتف وتعاون.

وكشف عن أن غرفة تجارة وصناعة البحرين قامت بحملة تبرعات على مستوى المملكة من أجل دعم الأشقاء في غزة، وسترسل المزيد من المساعدات والدعم عبر الجهات الرسمية البحرينية، مؤكدا أن رجال الأعمال البحرينيين مستعدون لتقديم العون والدعم للأشقاء في غزة.



وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن رجال الأعمال البحرينيين والمستثمرين على تواصل دائما ومستمر مع الأشقاء العرب من أجل مزيد من التعاون والتنسيق الاقتصادي والتجاري بما يعود بالنفع على الاقتصاد العربي ومن ثم شعوب المنطقة.

وتستأنف في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية، تحت شعار "القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي" بمشاركة مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية جيهان صالح.

وكان قد أعلن خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة الأردن، عن تعليق اليوم الأول، أمس الأربعاء، لأعمال المؤتمر تضامنا مع قطاع غزة، خصوصا عقب العدوان الغاشم على مستشفى المعمداني في القطاع.

مشاركة رسمية عربية وغرف التجارة والصناعة والزراعة فى العالم العربى

ويحظى المؤتمر، الذي يستمر يومين، برعاية ملكية، وبمشاركة رسمية عربية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي، والغرف العربية- الأجنبية المشتركة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل.

وستشهد أعمال المؤتمر اليوم إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، والتي سيتم عرض مخرجاتها على القادة العرب بالقمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.

يشار إلى أن غرفة تجارة الأردن قد قالت إن المؤتمر سيوفر منصة للدول العربية لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المتوافرة لديها، وبما يفضي لإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة تدفع وتعزز التنمية الشاملة، وتسهم بمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.