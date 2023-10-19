الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يعلن تأييدة لقرارت القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية ..

برلمانى: الشعب الفلسطينى يتعرض لإبادة جماعية

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

أعلن النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، عن موافقته على كل ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات بشأن القضية الفلسطينية، وكذلك ما يراه مناسبًا للحفاظ على الأمن القومي المصري.

جرائم إسرائيل فى غزة 

ووجّه النائب محمود منصور، في بيان، اليوم الخميس، تحية اعتزاز وفخر لشعب فلسطين البطل في قطاع غزة، والذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة الجماعية، وأبرزها المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بالأمس عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المستشفى المعمداني في غزة. 

برلمانى: الرئيس السيسى أجهض محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية


الشعب الفلسطينى يسطر أروع أنواع  الصمود

وأوضح النائب محمود منصور أن هذه المجزرة امتداد لمجازر وإرهاب دولة الاحتلال لشعب فلسطين الصامد من أجل الحرية والاستقلال، والشعب الفلسطينى يسطر أروع أنواع  الصمود على مر التاريخ.. تحية إجلال لشهداء ومصابى شعب العزة والكرامة.

كارثة إنسانية وإبادة جماعية غير مسبوقة 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية وإبادة جماعية غير مسبوقة اهتزت لها الضمائر البشرية عندما شاهدوا الصور المدمرة والمذبحة الإجرامية التي ارتكبتها إسرائيل ضد مئات المرضى والعائلات العزّل الذين لجأوا إلى المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، وسقط صاروخ الاحتلال المدمر الذي أودى بحياة المئات من أشقائنا فى فلسطين، وهذه الجريمة النكراء هي وحدها "إسرائيل" من تتحمل المسئولية عنها.

جرائم يعاقب عليها القانون الدولى 

وتساءل النائب محمود منصور: أين منظمات حقوق الإنسان من تلك المجازر؟ وأين البرلمان الدولي وإدانته؟ وأين الدول التى تدعى أنها ترعى حقوق الإنسان؟، لافتًا إلى أن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني كلها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

النائب محمود منصور الأمن القومي المصري القضية الفلسطينية السيسي حرب غزة 2023

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