الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 5 سنوات لمتهمين شرعا في قتل آخرين ببورسعيد

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف فتحي كحلي، وتامر كمال نجيب، وأحمد فاروق الشهبة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير خضير، بالسجن 5 سنوات لمتهمين شرعا في قتل آخرين ببورسعيد.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 من شهر 4 عام 2023 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها شقيقين وهما كريم ع ا، وعادل ع ا، حيث شرعا في قتل المجني عليهما عمرو محمد محمد عبد العزيز، واحمد محمد محمد عبد العزيز، بان اتجهت إرادتها إلى إزهاق روحهما مستخدمين أسلحة بيضاء مطواة وسكين، وما ان ظفرا بهما حتى انهالا عليهما بالتعدي قاصدين من ذلك قتلهم، فاحدثا إصابتهما، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وشهد المصابين بأنه على إثر نشوب مشاجرة أمام الحانوتين الخاصين بهما، وفي محاولة منهما لفضها، قام المتهمين بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء “مطواة وسكين” قاصدين من ذلك قتلهما، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهما لتداركهما بالعلاج.

وتبين من الكشف الطبي أن المجني عليهما يعانيان من إصابات طعنية وقطعية تحدث من جسم أو أجسام ذات حافة حادة وسن مدبب كسكين أو مطواة أو ما شابه، وهي جائزة الحدوث من الأسلحة المضبوطة، وأن إصابة المجني عليهما الطعنية كانت قاتلة.

المحكمة تقضي بسجن المتهمين 5 سنوات

حكمت المحكمة بمعاقبه المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وألزمتهما المصاريف الجنائية، لما بدر منهم من أفعال جنائية،  وألزمت المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 20000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصروفات الدعوة المدنية 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

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