الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

دواجن
دواجن

يبحث الكثير على مدار الساعات الماضية مع بداية الصباح عن أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن، حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار بعد تراجع استمر منذ بداية الأسبوع الجاري.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن 

ونستعرض “الدستور” في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

  • بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 69 جنيها، وتصل إلي المستهلك بـ 77 جنيها للكيلو حسب المنطقة.
  • سجلت الفراخ الساسو اليوم  في المزرعة  99 جنيها، وتصل إلي المستهلك بـ 106 جنيها للكيلو حسب المنطقة .
  • أسعار الدواجن اليوم “البلدي" في المزرعة  110 جنيها، وتصل إلي المستهلك بـ 115جنيها للكيلو حسب المنطقة.
  • بلغت أسعار الدواجن الأمهات اليوم  في المزرعة  65 جنيها، وتصل إلي المستهلك بـ 67 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

أسعار لحم النعام اليوم الخميس 

  • بلغ سعر كيلو لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن 80 جنيها.
  • بلغ سعر كيلولحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن 130 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو لحم بط (بلدي) اليوم  في بورصة الدواجن 100 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو لحم نعام (مشفي) اليوم  في بورصة الدواجن 370 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو لحم فخد نعام اليوم  في بورصة الدواجن 260 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو لحم بياض بني (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن 67 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم  في بورصة الدواجن 70 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم  في بورصة الدواجن 50 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو لحم بط(فرنساوي) اليوم  في بورصة الدواجن 60 جنيها.

أسعار الفراخ والبط والنعام في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18-10-2023

شعبة الدواجن: تراجع الأسعار ولدينا مخزون أعلاف يكفى 3 أشهر

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أسعار البط والحمام اليوم الخميس 

  • بلغ سعر كيلو لحم بط (مولار) اليوم الخميس في بورصة الدواجن 70 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو زغاليل الحمام (الجوز) اليوم  في بورصة الدواجن 125  جنيها.
  • بلغ سعر كيلو رومى أبيض لحم بداره ( 14ك: 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو رومى برونزى لحم بداره (4ك: 6ك) اليوم في بورصة الدواجن 90 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم  في بورصة الدواجن 53 جنيها.
  • بلغ سعر كيلو لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها.
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