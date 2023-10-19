جامعة حلوان تحرص على عقد الدورات التدريبية لتعليم اللغة لطلابها

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على حرص الجامعة على عقد العديد من الدورات التدريبية التى تأتى فى إطار تنفيذ خطة الجامعة لتقديم خريج متميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال توفير مركز اللغات للدورات التدريبية التي تصقل مهارات الطلاب.

موعد إجراء اختبار تحديد المستوى لدورة اللغة الإنجليزية

جاء ذلك وفقًا لبيان جامعة حلوان الذى يفيد إعلان مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن موعد إجراء اختبار تحديد المستوى لدورة اللغة الإنجليزية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.



ويبلغ عدد مستويات هذه الدورة تسعة مستويات، حيث تصل مدة المستوى إلى 24 ساعة، وأوضحت إدارة مركز اللغات أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه إلى مركز اللغات بصورة البطاقة، حيث يحرص المركز على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تسهم فى تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

وفي سياق آخر انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم جامعة حلوان تحت عنوان "العلوم والاستدامة" بمجمع الفنون والثقافة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، ويرأس المؤتمر الدكتور جلال الجميعى المستشار العلمى لرئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

ومن جانبه صرح الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم بأن هذا المؤتمر يأتي في إطار مجهودات الدولة لرفع عجلة التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار تحقيق المسئولية لمؤسسات الدولة.