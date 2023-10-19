افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، مركز معلومات هيئة الثروة المعدنية بعد تطويره وتحديثه، وتفقد أقسام المركز.

وكشف بيان لوزارة البترول، أن "الملا" استمع إلى شرح من فريق العمل حول الخدمات المختلفة التي يقدمها المستثمرون في مجال التعدين وكذلك الدارسين والباحثين للاطلاع من خلال قاعدة البيانات على كل المعلومات الخاصة بالخامات التعدينية والأبحاث والتقارير والدراسات الجيولوجية التي أعدتها الهيئة، والحصول على حزم البيانات للمستثمرين لاتخاذ قرار الاستثمار، كما يجري استكمال أعمال تطوير المركز وإدخال الأساليب الرقمية من خلال تطوير أساليب العرض والتصفح للمعلومات إلى أساليب رقمية بدلًا من الورقية، كما يضم المركز مجموعة من أبرز الدوريات والمراجع العلمية والجيولوجية.

وزير البترول يفتتح مركز معلومات هيئة الثروة المعدنية بعد التطوير

وفي السياق، أعلن الملا عن بدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب، والتى تأتى كجزء من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص وتمثل أداة لتحسين إدارة قطاع التعدين والتغلب على العقبات التى تواجهه، وذلك بما سيتوافر عليها من المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية بمصر.

وأوضح الوزير، خلال استعراض موقف تقدم الأعمال فى إنشاء المنصة بمقر هيئة الثروة المعدنية والمقرر إطلاقها تجريبيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، أن المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب وعلى غرار الدول الرائدة فى صناعة التعدين، هى عبارة عن منصة إلكترونية شفافة تقدم خدماتها للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى معلومات حول حقوق استكشاف واستغلال الموارد المعدنية المصرية، مما يمكنهم من فهم الوضع الحالي لمنطقة معينة ومناطق التراخيص السابقة وتتبع التراخيص الجارية للاستكشاف والاستغلال، كما أنها تتيح التواصل الفاعل مع المستثمرين وبين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأصحاب المصلحة من حاملى التراخيص والجمهور، حيث إنه يتم من خلالها التقدم للحصول على تراخيص البحث والموافقات المطلوبة من خلال نافذة واحدة متخصصة، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم بقوة جهود تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبدء فى والإسراع بعمليات الاستكشاف ودعم الاستثمار فى هذا القطاع الواعد بما يملكه من إمكانات تعدينية تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطنى.