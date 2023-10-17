الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا: رفع كفاءة العنصر البشري تصدر أولويات مشروع تطوير قطاع البترول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تطوير وتحديث  قطاع البترول أولى رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية المهارات القيادية أهمية كبيرة منذ إطلاق تنفيذ المشروع عام 2016 من خلال تنفيذ برامج متنوعة وغير تقليدية بمعايير عالمية في هذا المجال، بهدف إضافة خبرات جديدة للادارة المتوسطة والشابة وتحقيق تعاقب الأجيال ومواكبة مستجدات صناعة الطاقة و القدرة علي مواجهة تحدياتها بفعالية.

 استعراض البرامج والمنح الدراسية التي تقدمها هيئة فولبرايت

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتورة ماجي نصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت في مصر والوفد المرافق بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى ، حيث تم استعراض البرامج والمنح الدراسية التي تقدمها هيئة فولبرايت المعنية  بالتبادل الثقافي والتعليمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية . 

وأضاف "الملا" أن الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية ركيزة اساسية في تنفيذ برامج رفع كفاءة العنصر البشرى بقطاع البترول والغاز بمعايير عالمية، موضحا أنها فتحت آفاقاً جديدة امام القطاع في عملية تطوير العنصر البشري بما يتماشي مع تحقيق رؤيته في هذا الصدد ، ولفت إللى أنه تم إيفاد المتدربين من القيادات الشابة والمتوسطة لمواقع عمل كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خارج مصر لاكتساب خبرات نوعية جديدة .

وشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة فولبرايت لتعظيم الاستفادة من برامج المنح الدراسية  والبرامج التي تقدمها فولبرايت، والتي ستسهم في اكتساب الخبرات العلمية والعملية التي تخدم مجالات مختلفة ومنها بالطبع مجال الطاقة في ظل ما يشهده من تطورات وإعادة تشكيل الأولويات للاتجاه نحو الطاقة الخضراء و انتهاج أساليب جديدة في إدارة عمليات صناعة البترول والغاز لتحقيق المسؤولية البيئية.

التعريف بأنظمة و قواعد المشاركة والقبول في المنح الدراسية والتقدم للاختبارات المؤهلة

و تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد جلسة عمل تضم مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية المختصين بمجالات تطوير العنصر البشرى و ممثلي هيئة فولبرايت للتعريف بأنظمة و قواعد المشاركة والقبول في المنح الدراسية والتقدم للاختبارات المؤهلة لذلك والتي تعلن عنها الهيئة في شهري فبراير ونوفمبر من كل عام ، وذلك تمهيدا لترشيح كوادر الادارة المتوسطة للتقدم لاختبارات الحصول علي المنح الدراسية .

يشار إلى أن هيئة فولبرايت تقدم منح ممولة بالكامل لخريجي الجامعات لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة  بحد أقصى عامين ، كما تقدم برنامج زمالة ( يوبرت همفري ) والذي يوفر الفرصة للشباب والمهنيين في الوظائف المتوسطة للتطوير المهني و الإداري ومهارات القيادة من خلال برنامج لمدة ١٠ شهور في الولايات المتحدة الأمريكية ، بخلاف  الإشراف المشترك علي رسائل الدكتوراه من خلال منح ممولة بالكامل لطلبة الدكتوراه في الجامعات المصرية لإجراء الأبحاث اللازمة .

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