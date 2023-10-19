بروتوكول تعاون بين هيئتي الثروة المعدنية والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي؛ بهدف الاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات المتميزة بهيئة الثروة المعدنية، في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي.

ويكون ذلك من خلال اتباع أفضل الأساليب العلمية الحديثة في مجال البحث و التقييم والتنقيب، بما يُحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأنشطة، ويُسهم في زيادة جذب الاستثمارات لتعظيم الناتج القومي من الثروات التعدينية وزيادة العوائد الاقتصادية منها، وضماناً لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الدولة.

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وبموجب بروتوكول التعاون؛ سيتم العمل المشترك علي تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي، بالإضافة إلى التشاور بشان إعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التعدينية بالمنطقة، إلى جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار الثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي.

وفي سياق منفصل كرّم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ممن اجتازوا برامج التدريب العالمية المختلفة هذا العام، بالتعاون مع الكيانات المتخصصة في استراليا واليابان والصين والتي حرصت الوزارة والهيئة العامة للثروة المعدنية على إلحاقهم بها.

وأكد "الملا" خلال لقاءه الجيولوجيين المتدربين بمقر هيئة الثروة المعدنية، أن تطوير العنصر البشرى بقطاع التعدين من المحاور الأساسيّة في تطوير وتحديث القطاع من أهم أولويات الوزارة التي تتوسّع في توفير فرص اكتساب المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة لكوادر التعدين المتخصصة داخل مصر وخارجها.