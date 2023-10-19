الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين هيئتي الثروة المعدنية والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي؛ بهدف الاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات المتميزة بهيئة الثروة المعدنية، في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي.

ويكون ذلك من خلال اتباع أفضل الأساليب العلمية الحديثة في مجال البحث و التقييم والتنقيب، بما يُحقق الاستغلال الأمثل لهذه الأنشطة، ويُسهم في زيادة جذب الاستثمارات لتعظيم الناتج القومي من الثروات التعدينية وزيادة العوائد الاقتصادية منها، وضماناً لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الدولة. 

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية. 

وبموجب بروتوكول التعاون؛ سيتم العمل المشترك علي تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي، بالإضافة إلى التشاور بشان إعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التعدينية بالمنطقة، إلى جانب التعاون في الترويج  لفرص استثمار الثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي.

وفي سياق منفصل كرّم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ممن اجتازوا برامج التدريب العالمية المختلفة هذا العام، بالتعاون مع الكيانات المتخصصة في استراليا واليابان والصين والتي حرصت الوزارة والهيئة العامة للثروة المعدنية على إلحاقهم بها. 

وزير البترول يكرم مجموعة من الجيولوجيين بـ"الثروة المعدنية" (صور)

الملا: رفع كفاءة العنصر البشري تصدر أولويات مشروع تطوير قطاع البترول

وأكد "الملا" خلال لقاءه الجيولوجيين المتدربين بمقر هيئة الثروة المعدنية، أن تطوير العنصر البشرى بقطاع التعدين من المحاور الأساسيّة في تطوير وتحديث القطاع من أهم أولويات الوزارة التي تتوسّع في توفير فرص اكتساب المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة لكوادر التعدين المتخصصة داخل مصر وخارجها.

طارق الملا وزير البترول الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى منطقة المثلث الذهبي جذب الاستثمارات ياسر رمضان

مواد متعلقة

وزير البترول يكرم مجموعة من الجيولوجيين بـ"الثروة المعدنية" (صور)

بالفيديو.. تفاصيل لقاء "الملا" والرئيس التنفيذى لـ"فولبرايت" فى مصر

الملا: رفع كفاءة العنصر البشري تصدر أولويات مشروع تطوير قطاع البترول

الملا يلتقى رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية

الملا: التصنيع المحلى للمعدات والمهمات أهم دعائم استراتيجية قطاع البترول

تعاون بين مصر وإكسون موبيل فى مجال تسويق المنتجات البترولية

تفاصيل الجمعية العامة لـ"أموك" لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022– 2023 (فيديو)

رئيس "فوسفات": دعم جهود التنمية بالوادي الجديد وفق خطة "البترول"

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

عاجل.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية فى مصر

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 فى البنوك المصرية والاجنبية 

أسوشيتد برس تبرز الموقف المصرى الحازم فى "تهجير سكان غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة