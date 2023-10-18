وزير البترول يكرم مجموعة من الجيولوجيين بـ"الثروة المعدنية" (صور)

كرّم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ممن اجتازوا برامج التدريب العالمية المختلفة هذا العام، بالتعاون مع الكيانات المتخصصة في استراليا واليابان والصين والتي حرصت الوزارة والهيئة العامة للثروة المعدنية على إلحاقهم بها.

تطوير مهارات الكوادر البشرية بقطاع التعدين ورفع كفاءتها

وأكد طارق الملا خلال لقاءه الجيولوجيين المتدربين بمقر هيئة الثروة المعدنية، أن تطوير العنصر البشرى بقطاع التعدين من المحاور الأساسيّة في تطوير وتحديث القطاع من أهم أولويات الوزارة التي تتوسّع في توفير فرص اكتساب المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة لكوادر التعدين المتخصصة داخل مصر وخارجها.

وأضاف “الملا” ان تطوير العنصر البشرى بقطاع التعدين ينعكس ايجابا علي جذب الاستثمار من حيث توفير كفاءات وخبرات قادرة علي مواكبة اعمال ومشروعات شركات التعدين العالمية التي تستثمر في مصر او ترغب في البدء بضخ استثماراتها بعد الاصلاحات المنفذة لتطوير مناخ الاستثمار التعديني.

وأوضح الوزير أن تنمية موارد الدولة التعدينية وتعظيم العائد منها وتشجيع الاستثمار المحلي والعالمي فيها أهداف اساسية لن تتحقق إلاّ بانتهاج الاساليب العلمية والعملية المتطورة ووجود الكوادر المؤهلة لذلك، معربًا عن فخره وسعادته باجتياز مجموعة الكوادر التي تم تكريمها لهذه البرامج التدريبية المتخصصة مشددا على أهمية الاستمرار في استكمال هذه البرامج خلال الفترة المقبلة كبرنامج كود التعدين الاسترالي والحاق مجموعات جديدة من الجيولوجيين بهذا البرنامج بالغ الأهمية لصناعة التعدين.

أدار الوزير حوارًا مفتوحا مع الجيولوجيين المتدربين للتعرف على الخبرات التي اكتسبوها من خلال البرامج ووسائل تطبيقها ورؤاهم وافكارهم في هذا الصدد.

تكريم الجيولوجيين ببرنامج كود التعدين الاسترالي

وسلم الملا شهادات اجتياز برنامج كود التعدين الأسترالي JORC للمجموعة الثانية من الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية البالغ عددهم ٢٢ متدربًا والذين اجتازوا هذا البرنامج الفني المتخصص الذي نظمته الوزارة وهيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع المعهد الاسترالي للتعدين والميتاليرجي AUSIMM احد المعاهد الرائدة في هذا المجال، وذلك من اجل تعزيز مهارات الجيولوجيين بقطاع التعدين المصري وتزويدهم بالخبرات وفق المستويات العالمية خاصة الاحترافية في اعداد التقارير الجيولوجية ، وبما يلبي متطلبات هيئة الثروة المعدنية وشركات التعدين الدولية خلال الفترة المقبلة التي تشهد تنامي الاستثمارات في قطاع التعدين وتوسع في الانشطة.

وتابع الوزير عرضا من المتدربين في برنامج كود التعدين الأسترالي الذي عقد لمدة ثلاث شهور من خلال جلسات دراسية عبر الإنترنت، ويغطي كود التعدين الاسترالي عددا من المهام ذات الاولوية في صناعة التعدين علي رأسها كتابة التقارير الجيولوجية باحترافية وتميز والتي تعد من اهم الخطوات في صناعة التعدين وتقدير الموارد والاحتياطيات المعدنية، وتحليل البيانات الجيولوجية، وتقييم الاقتصاديات التعدينية، وتوصيف المواقع الجيولوجية، وتحليل المخاطر البيئية والمالية وغيرها من المجالات المتخصصة.

كانت المجموعة الاولي من جيولوجيي الهيئة البالغ قوامها 22 أتمت هذا البرنامج في مايو الماضي وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليمهم شهادات اجتيازه.

تكريم المتدربين بالبرامج المتخصصة للتعدين بالصين واليابان

تابع الوزير عرض تقديمي قدمه مجموعة من شباب الهيئة الذين تم ترشيحهم لحضور سيمنار الموارد التعدينية وتطوير الإدارة للبلدان النامية والذي أقيم في يونيه الماضي مقاطعة جيانغشي بمدينة نانتشانج بالجمهورية الصينية، والذي كان يهدف إلى تعزيز أوجه الصداقة والتعاون في مجالات التعدين والاقتصاد والتجارة وإدارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الصين والدول النامية.

كما تابع عرضًا من مجموعة أخرى شاركت في البرنامج التدريبي التابع لمنظمة الجايكا اليابانية تحت عنوان استخدام الاستشعار عن بعد في الاستكشاف التعديني بهدف زيادة قدرات جيولوجيين الهيئة في استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، واشاد الوزير بتنظيم سلسلة برامج تدريبية من خلال متدربي هذا البرنامج لنقل الخبرات التي اكتسبوها لزملائهم بالهيئة.