شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في قرية بدرس غرب رام الله بالضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن مواجهات اندلعت في قرية بدرس عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد الشاب جبريل عوض، وإصابة آخر بالرصاص الحي، وتم نقلهما إلى مركز نعلين للطوارئ، ومنه إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

محاصرة مخيم نور شمس

وأشارت الوكالة إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت بالتزامن، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلق الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وأطلقت الأعيرة النارية عليها.

وأضافت: “أن قوات الاحتلال ما زالت تحاصر المخيم بأعداد كبيرة من الجنود، وتمركزت في منطقة جبل النصر، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع”، لافتة إلى أن المواجهات ما زالت تدور في المخيم.

حملة اعتقالات في بلدة نعلين

كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أيضا فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات، في بلدة نعلين غرب رام الله.

وقالت: "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عشرات المنازل، واعتقلت ما لا يقل عن 8 مواطنين، وما زالت قوات الاحتلال في البلدة".

اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم طفل حالته خطيرة، واعتقل آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

ووفق الوكالة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة خطيرة لطفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، وثلاثة مواطنين آخرين في الأطراف السفلية، نقلوا الى احدى المستشفيات في بيت لحم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين في المخيم، عرف منهم حماده رحال (20 عاما)، إضافة إلى عدد آخر من عمال غزة المقيمين في الفنيق، لم تعرف هويتهم.

ويتواصل العدوان الاسرائيلي على غزة لليوم الثالث عشر على التوالي مخلفا ما يزيد عن 3500 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى.

وأدى مساء أمس قصف قوات الاحتلال لمستشفى إلى استشهاد حوالي 500 شخص.

وكثف طيران الاحتلال الإسرائيلي عقب زيارة بايدن، غاراته الجوية على مناطق عدة داخل قطاع غزة والضفة الغربية، صباح اليوم، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى.

وحتى ظهر أمس الأربعاء، بلغت حصيلة ضحايا قصف الإحتلال نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 شهيد وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية، حسبما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية.