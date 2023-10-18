جيش الاحتلال يطلق قنابل غاز على المتظاهرين فى الضفة الغربية ورام الله

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيلة للدموع ورشاشات المياه على المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله والضفة الغربية، لمنع التظاهر، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وتظاهر آلاف المواطنين، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، تنديدًا بما يقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر لليوم الثاني عشر على التوالي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واستجابة لدعوات فصائلية وشعبية، خرج الآلاف في التظاهرة التي جابت شوارع رام الله، حيث رُفع العلم الفلسطيني، ولافتات تستنكر جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها بشكل فوري، ورددوا هتافات تندد بمخطط الاحتلال الرامي إلى تهجير أبناء قطاع غزة، وتؤكد حقنا في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية.

كما شارك حشد كبير من المواطنين وكوادر صحية في بيت لحم، اليوم، في وقفة تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل منذ السابع من الشهر الجاري على قطاع غزة.

واحتشد المشاركون تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي والاتحادات والنقابات والمؤسسات والفعاليات والكنائس في محافظة بيت لحم، على بلاط كنيسة المهد، رافعين الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتبت عليها عبارات التنديد بالجرائم التي تُرتكب، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني.