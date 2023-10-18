الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال يطلق قنابل غاز على المتظاهرين فى الضفة الغربية ورام الله

جيش الاحتلال يطلق
جيش الاحتلال يطلق قنابل غاز على المتظاهرين

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيلة للدموع ورشاشات المياه على المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله والضفة الغربية، لمنع التظاهر، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وتظاهر آلاف المواطنين، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، تنديدًا بما يقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر لليوم الثاني عشر على التوالي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واستجابة لدعوات فصائلية وشعبية، خرج الآلاف في التظاهرة التي جابت شوارع رام الله، حيث رُفع العلم الفلسطيني، ولافتات تستنكر جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها بشكل فوري، ورددوا هتافات تندد بمخطط الاحتلال الرامي إلى تهجير أبناء قطاع غزة، وتؤكد حقنا في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية.

كما شارك حشد كبير من المواطنين وكوادر صحية في بيت لحم، اليوم، في وقفة تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل منذ السابع من الشهر الجاري على قطاع غزة.

واحتشد المشاركون تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي والاتحادات والنقابات والمؤسسات والفعاليات والكنائس في محافظة بيت لحم، على بلاط كنيسة المهد، رافعين الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتبت عليها عبارات التنديد بالجرائم التي تُرتكب، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني.

جيش الاحتلال الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الرئيس البرازيلى: الهجوم على مستشفى المعمدانى فى غزة مأساة "غير مبررة"

"القاهرة الإخبارية": مشاعر غضب عارمة فى فلسطين بعد زيارة بايدن لإسرائيل

"فلسطين عربية".. تأييد شعبي للرئيس السيسي بعد رفضه التهجير القسري لسكان غزة (فيديو)

الجامعات تخرج فى مسيرات تأييد لموقف الرئيس السيسى الرافض لتهجير سكان غزة

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" تدوى فى جامعة المنصورة (فيديو)

أعضاء التحالف الوطني يؤديان صلاة الغائب عند بوابة رفح

الأحزاب تؤيد قرارات الرئيس السيسى بشأن غزة.. وتؤكد: التهجير مرفوض

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

الأكثر قراءة

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

عاجل.. إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

عاجل.. "مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. مظاهرات حاشدة بجامعة المنيا تضامنًا مع فلسطين

مظاهرات حاشدة فى كفرالشيخ دعمًا للرئيس السيسى وموقفه المتضامن مع القضية الفلسطينية ( صور)

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين

عاجل.. إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟