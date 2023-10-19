الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية فى دورى نايل

دوري نايل
دوري نايل

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية في الجولة الرابعة من دوري نايل موسم 2023-2024.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر على استاد المقاولون العرب.

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تغيير موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية

وتقرر تغيير موعد المباراة لتقام في الثامنة مساء بدلًا من الرابعة عصرًا كما كان مقررًا في السابق.

وبذلك التغيير فإنه من المنتظر أن تبدأ مباريات الجولة الرابعة من الدوري بين المصري البورسعيدي وطلائع الجيش في الرابعة عصرًا من الجمعة المقبل.


اتحاد الكرة يوجه بالوقوف دقيقة حداد

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر توجيه الفرق للوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباريات المسابقات المحلية في الأيام المقبلة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وشهداء غزة.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو الآتي " وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة".

وتابع: "كما يعلن مجلس الإدارة تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري".

بيان الشباب والرياضة للإعلان عن وقف الأنشطة والفعاليات

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا للإعلان عن وقف الأنشطة، وقد جاء على النحو الآتي:

في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتعبيرًا عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت وزارة الشباب والرياضة ووقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.

ويأتي ذلك فى ضوء الإدراك الكامل من كافة مفردات المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر لحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار.
 

بطولة رابطة الأندية المحترفة مسابقة دوري نايل دوري نايل تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية اتحاد الكرة

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