الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«شكرًا مو».. ردود أفعال إيجابية بعد رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين

محمد صلاح
محمد صلاح

ردود فعل إيجابية وسريعة جاءت بعد بث لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح رسالة عبر من خلال حسابه على انستجرام وتويتر تضامنه الكامل مع غزة، مطالبًا بوقف فوري للمجازر في القطاع الذي يعاني منذ 10 أيام.

ونشر صلاح مقطع فيديو باللغة الإنجليزية من أجل تقديم الدعم والمساندة لأهالي غزة، مطالبًا قادة العالم بالتدخل لوقف المذابح.

الجمهور يشيد برسالة صلاح

وأشاد عدد من المتابعين برسالة محمد صلاح التي نشرها عبر حساباته على تويتر وانستجرام، وقال أحد المتابعين: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا"، وعلّق آخر: "شكرًا يا صلاح، شكرًا يا أسطورة هذه الوقفة ولا بلاش".

وعلق آخر "محمد صلاح فخر العرب".

وقال آخر "ليس عليك أن تكون مسلمًا لدعم فلسطين، عليك فقط أن تكون إنسانًا".

وعلّق آخر " الله اكبر الله أكبر الله أكبر.. محمد صلاح نطق الحق ودعم فلسطين"، وقال آخر "رجل يا صلاح".

في 30 ثانية.. فيديو تضامن صلاح مع غزة يتجاوز الـ11 مليون مشاهدة

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو الذي نشره محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي من أجل دعم غزة.

وتصدر الفيديو محركات البحث في مصر والمملكة المتحدة بعد أن تجاوز 11 مليون مشاهدة بعد 30 ثانية فقط من نشره على حسابه على تويتر وانستجرام.

وجاء هذا الفيديو بعد أحداث قصف مستشفى المعمداني، والذي راح ضحيته قرابة الألف شهيد.

محمد صلاح يدعو قادة العالم لوقف مزيد من المذابح

وأعلن محمد صلاح، عن دعمه وتضامنه مع أحداث غزة.

ونشر صلاح مقطع فيديو تحدث فيه باللغة الإنجليزية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر مو صلاح مقطع الفيديو قال فيه: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

محمد صلاح رسالة محمد صلاح محمد صلاح يتضامن مع أهالي غزة دعم فلسطين ردود الأفعال على رسالة محمد صلاح

مواد متعلقة

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

محمد صلاح يدعو لتقديم الدعم الإنسانى لغزة فورًا (فيديو)

محمد صلاح يخرج عن صمته ويدعم غزة: يجب أن تتوقف المجازر (فيديو)

الأكثر قراءة

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

الانحياز الفاضح.. خبراء يكشفون كيف سخّرت منصات «السوشيال» نفسها سلاحًا فى يد إسرائيل لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين

مجلس الشيوخ يفوض الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى ودعم الأشقاء بفلسطين

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

كيف تناولت الصحافة الإنجليزية تعليق محمد صلاح على قصف غزة؟

خالد أبوبكر: مصر هى من قررت إلغاء القمة العربية مع الرئيس الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصريحات مكتب نتنياهو.. شكرى يكشف مستجدات جهود إدخال المساعدات إلى غزة

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن