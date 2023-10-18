«شكرًا مو».. ردود أفعال إيجابية بعد رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين

ردود فعل إيجابية وسريعة جاءت بعد بث لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح رسالة عبر من خلال حسابه على انستجرام وتويتر تضامنه الكامل مع غزة، مطالبًا بوقف فوري للمجازر في القطاع الذي يعاني منذ 10 أيام.

ونشر صلاح مقطع فيديو باللغة الإنجليزية من أجل تقديم الدعم والمساندة لأهالي غزة، مطالبًا قادة العالم بالتدخل لوقف المذابح.

الجمهور يشيد برسالة صلاح

وأشاد عدد من المتابعين برسالة محمد صلاح التي نشرها عبر حساباته على تويتر وانستجرام، وقال أحد المتابعين: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا"، وعلّق آخر: "شكرًا يا صلاح، شكرًا يا أسطورة هذه الوقفة ولا بلاش".

وعلق آخر "محمد صلاح فخر العرب".

وقال آخر "ليس عليك أن تكون مسلمًا لدعم فلسطين، عليك فقط أن تكون إنسانًا".

وعلّق آخر " الله اكبر الله أكبر الله أكبر.. محمد صلاح نطق الحق ودعم فلسطين"، وقال آخر "رجل يا صلاح".

في 30 ثانية.. فيديو تضامن صلاح مع غزة يتجاوز الـ11 مليون مشاهدة

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو الذي نشره محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي من أجل دعم غزة.

وتصدر الفيديو محركات البحث في مصر والمملكة المتحدة بعد أن تجاوز 11 مليون مشاهدة بعد 30 ثانية فقط من نشره على حسابه على تويتر وانستجرام.

وجاء هذا الفيديو بعد أحداث قصف مستشفى المعمداني، والذي راح ضحيته قرابة الألف شهيد.

محمد صلاح يدعو قادة العالم لوقف مزيد من المذابح

وأعلن محمد صلاح، عن دعمه وتضامنه مع أحداث غزة.

ونشر صلاح مقطع فيديو تحدث فيه باللغة الإنجليزية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر مو صلاح مقطع الفيديو قال فيه: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".