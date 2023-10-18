الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد جبران: قرارات الرئيس السيسى جاءت بوقتها وتدل على أنه قائد مُحنك

محمد جبران
محمد جبران

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام  لنقابات عمال مصر، إن الرئيس السيسي عبر عن جموع الشعب المصري بالكلمات القوية في وجود المستشار الألماني أولاف شولتس، والتي كانت حاسمة ولا يوجد بها لبس، ولهذا الشعب المصري كله نزل لتأييد قرارات الرئيس.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن اتحاد عمال مصر سينظم غدًا وقفة تضامنًا مع القيادة  الفلسطينية، مؤكدًا أن الأمر ليس هينًا وفيه خطورة، لأن هناك محاولة لتهجير الفلسطينيين لمصر، كما أن قرار الرئيس برفض دخول الـجانب لمصر إلا عند دخول المساعدات لقطاع غزة أمر نقدره ونحن خلف الرئيس. 

ليس غريبًا على الشعب المصري أن يلتف خلف الرئيس

وأشار إلى أنه ليس غريبًا على الشعب المصري أن يلتف خلف الرئيس، ولكن القرارات التي اتخذها جعلتنا نقف أمام قائد عسكري محنك يشعر كيف يتخذ القرارات في وقتها المناسب، موضحًا أن إلغاء قمة الأردن رسالة قوية للعالم أجمع أن مصر قوية برئيسها وإدارتها. 

محمد جبران الرئيس السيسي عسكري محنك محاولة تهجير الفلسطينين الشعب المصري اكسترا نيوز

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