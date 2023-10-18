الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تلتقى بعدد من المواطنين للوقوف على آرائهم حول قرارات الرئيس

مواطنة مع الرئيس
مواطنة مع الرئيس السيسي

التقت عدسة قناة "إكسترا نيوز"، بعدد من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية للوقوف  على رأيهم حول قرارات الرئيس، والتي جاءت كلها مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأكد المواطنون، أن هذا القرار غير مستغرب وكان متوقعًا من الرئيس السيسي، وأضاف بعضهم أن القضية الفلسطينية هي هم كبير للمصريين وليس هذا وليد اليوم، ولكنه من قبل عام 1948 والشعب المصري يساندهم ويقف إلى جانبهم، داعين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

تهجير الفلسطينيين يعني إنهاء القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعني نسف وإنهاء للقضية الفلسطينية واستحواذ إسرائيل على الأرض كاملة.  

اكسترا نيوز قرارات الرئيس للرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

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