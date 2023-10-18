الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن: مصر لها دور واضح فى دعم القضية الفلسطينية وندعم قرارات الرئيس (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس السيسي

أكد ياسر التوني من أبناء محافظة بني سويف، اليوم، أن مصر لها دور واضح لدعم القضية الفلسطينية وتحمل هم القضية منذ العصور، فجميع الدول العربية تحمل على مصر آمال كل القضايا، فالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحدث اليوم بلهجة شديدة تعبر عن وقوفه مع القضية الفلسطينية وهذا ليس بجديد على الرئيس الذي يقف مع جميع العالم والدول العربية فى أزماتهم.

وأكد التوني، أن ما يحدث فى فلسطين إبادة أمام العالم كله فالشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية في أي قرار تأخذه فى سبيل حماية أمنها القومي ونحن معهم في أي قرار فى مصلحة القضية الفلسطينية، فكلمات وخطاب الرئيس السيسي اليوم كان واضحًا ووصل لنا كشعب

وفي سياق آخر، نظم الآلاف من أهالي محافظة بنى سويف، مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، بميدان الزراعيين، للتنديد بأحداث غزة واستهداف المدنيين العزل من الفلسطينيين وقصف مستشفى الأهلى المعمدانى. 

المشاركين فى المسيرة يرددون هتافات بعروبة فلسطين

وردد المشاركون من جميع الفئات خلال المسيرة، هتافات: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين،  فلسطين عربية، رافعين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأعلام مصر وفلسطين، حيث أكدوا رفضهم التام للاعتداء الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق المدنيين في غزة.

المواطنون: نقف خلف الرئيس السيسي

وأكد المواطنون، أنهم يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية فى اتخاذ أي قرار من شأنه حماية الأمن القومي المصري، وأن الرئيس السيسي دائما يقف بجوار الأشقاء العرب في أي منحة ليدل على عروبة مصر وأنها دولة حكيمة لا تترك أشقائها في أي وقت.

إعلان الحداد فى مصر

وفي سياق آخر،  قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الفيديو:

 

بني سويف فلسطين الرئيس السيسي غزة إسرائيل

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