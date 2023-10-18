عاجل.. الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

أعلن الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول دعمه لفلسطين في ظل الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، مطالبا بضرورة وقف تلك المجازر.

جاء ذلك من خلال فيديو بثّه عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وحقق فيديو الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الذي يدعم فلسطين أكثر من مليوني مشاهدة على "إنستغرام"، و40 مليون مشاهدة على “تويتر”، و3 ملايين مشاهدة على “فيس بوك”.

وجاءت تصريحات صلاح كالآتي:

- ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.

- شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها.

- يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها!

- يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا.

- يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

- يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا.

- أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".