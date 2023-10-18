”أبو العطا“: بيان تحالف الأحزاب المصرية اليوم أكد انحيازنا لحقوق الشعب الفلسطيني

ندد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق والمدنيين العزل بقطاع غزة، من جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار وتهجيرهم قسريًا من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

قطاع غزة

وقال ”أبو العطا“، في تصريحات له على هامش الاجتماع الطارئ لتحالف الأحزاب المصرية، اليوم الأربعاء، إن كل ما يقوم به جيش الاحتلال يُشكل جرائم حرب تخالف أحكام القانون الدولي العام والإنساني، والقيم الإنسانية والدينية والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الوضع الحالي في قطاع غزة يستوجب المحاكمة الجنائية الدولية لما تمثله جرائم الكيان الصهيوني من اعتداء غاشم على الإنسانية ومخالفة صارخة لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف أن جرائم الاحتلال في حق الأطفال والنساء والمدنيين العُزل عار يلاحق المجتمع الدولي الذي يمارس نوع من الدعم للمحتل الصهيوني ولعل آخره ما أعلنه الرئيس الأمريكي في زيارته اليوم لدولة الإحتلال، مشددًا على رفضه القاطع لكل المخططات الصهيونية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من غزة نحو الحدود المصرية بهدف إنهاء القضية الفلسطينية.

حُنْكة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن جميع رؤساء الأحزاب الـ 42 أعضاء التحالف أعلنوا رفضهم القاطع لمثل هذه المخططات التي تشكل تهديدًا غير مقبول للأمن القومي المصري لا ولن نسمح به، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا وقويًا في الرد على هذه المحاولات لذا فالجميع يقف الآن صفُا واحدًا خلفه من أجل العبور إلى من هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن والأمة العربية.

وأشار ”أبو العطا“ إلى حُنْكة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رؤية المشهد كاملًا من قبل المحاولات الصهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه وتصفية القضية الفلسطينية، مبديًا ثقته في قدرة القيادة السياسية على العبور بمصر إلى بر الأمان واتخاذ كافة القرارات التي تدعم أمنها وحمايتها وسط ما يموج بالمنطقة من توترات صعبة، لافتًا إلى أن بيان تحالف الأحزاب المصرية اليوم أكد وقوفنا خلف القيادة السياسية وانحيازنا لحقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم: تحالف الأحزاب المصرية أكد اليوم بالإجماع على كامل ثقته وتأييده فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة.