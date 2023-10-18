الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل لجنة الشئون العربية بـ"النواب" يطالب العرب باتخاذ قرارات منضبطة ضد إسرائيل

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب وكيل الشئون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي رجل مقاتل وحارب على أرض مصر ويعلم أن رمل سيناء سُيقي بدماء المصريين.

وأضاف محسب في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مصر ترحب باستضافة الأشقاء الفلسطينيين في بلدهم الثاني لكن فكرة تهجيرهم من أرضهم أمر مرفوض تمامًا لأننا بذلك نساعد إسرائيل على حساب فلسطين.

أيمن محسب: إسرائيل منذ 4 يونيو 1967 استولت على 80% من الأراضي الفلسطينية

وتابع أن إسرائيل منذ 4 يونيو 1967 أخذت 80% من الأراضي الفلسطينية ولم يتبق لها سوى تصفية القضية على مرحلتين، وهما تهجير أهل غزة إلى سيناء وبعد ذلك نقل أهالي الضفة إلى الأردن وهذا يعني نسيان كلمة فلسطين من الكرة الأرضية تمامًا.

وأكد أن هذا الأمر لم يمكن أن تقبل به مصر الذي أخذت على عاتقها دعم ومساندة القضية الفلسطينية، متابعًا: "بعد سقوط الأقنعة الغربية ليس أمام العرب الآن سوى أخذ موقف عربي منضبط مختلف ومراجعة أنفسهم في فكرة التطبيع مع إسرائيل والتعامل مع إسرائيل لا بد أن يختلف".

واستكمل: "نحن كحزب الوفد نقف مع القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية والمعارضة كلها بكافة أشكالها أعلنت تأييدها لموقف الرئيس السيسي لأنه كان واضحًا وشريفًا في حديثه".

إسرائيل العرب القضية الفلسطينية فلسطين غزة الحياة اليوم أيمن محسب مجلس النواب برنامج الحياة اليوم قناة الحياة

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